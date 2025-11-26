Treffen in Lahr: Das hat sich der neue Pfarreirat auf seiner ersten Sitzung vorgenommen

Auf der konstituierende Sitzung des neugewählten Gremiums arbeiteten sich die Mitglieder in ihre neuen Felder ein. Die Wahl eines Vorstands wurde vertagt.

Mit viel guter Laune und einem Hauch WG-Party-Flair hat sich der neue Pfarreirat der künftigen Kirchengemeinde zu seiner ersten Sitzung getroffen. Das berichtet das Dekanat Lahr in einer Pressemitteilung. Eine Einladung in die frisch renovierten Büros des Leitungsteams im Pfarrhaus Bergstraße bot demnach den passenden Rahmen: offene Teeküche, Flurgespräche, ein Glas Sekt – und mittendrin die 19 gewählten Mitglieder, die ab 2026 die Arbeit der bisherigen Pfarrgemeinderäte übernehmen.

Nach dem informellen Ankommen ging es ähnlich einem Stationenweg weiter in die Kirche, wo ein geistlicher Impuls zum himmlischen Jerusalem (Offenbarung 21) den gemeinsamen Aufbruch markierte. Pfarrer Nelson Ribeiro betonte, dass der neue Pfarreirat nicht nur ein neues Gremium eröffne, sondern gemeinsam eine ganze Kirchengemeinde gestalte. Man beginne aber nicht bei Null – vieles sei bereits gelegt und vorgearbeitet durch die Gründungsvereinbarung und die Themengruppen der vergangenen Monate.

Großteil des Abends dient dem Kennenlernen

Im Gemeindesaal von Heilig Geist in Lahr wartete auf jedes Mitglied eine Startermappe mit den wichtigsten Informationen, Gesetzestexten und hilfreichen Unterlagen – und dazu ein kleines Schokolädchen. Im formellen Teil wurden einmal Beschlussfähigkeit und Tagesordnung festgestellt und die Wahl des Vorstands bewusst auf die nächste Sitzung vertagt, um sich zunächst kennenzulernen. Mit diesem ersten einstimmigen Beschluss war auch der einzige für diesen Abend gefällt und das formale Tempo gedrosselt. Der weitere Abend gehörte dem Kennenlernen der künftigen Aufgabenfelder wie auch der Mitglieder selbst, heißt es in der Mitteilung weiter.

Leitender Referent Martin Wetzel stellte die zentralen Arbeitsfelder des neuen Gremiums vor und gab einen Ausblick auf die Aufgaben, die beim nächsten Treffen anstehen werden: So sind die Vorstandswahl sowie die Beschlussfassung des Haushalts direkt im Fokus der zweiten Sitzung, die innerhalb von vier Wochen stattfinden muss. Ebenso kommt zügig die Aufgabe, eine Vertreterin oder einen Vertreter in den Diözesanrat zu entsenden und einen Pfarreivermögens-Verwaltungsrat aufzustellen und in Teilen mit zu besetzen. Bis dieser gebildet sein wird, übernimmt das bisherige VEG-Übergangsgremium diese Aufgabe. Was den Sitzungs-Rhythmus angeht, plant der Pfarreirat, sich in der Anfangsphase etwa alle sechs bis acht Wochen zu treffen. Die weiteren Rahmenbedingungen sollen in Ruhe festgelegt werden.

Der restliche Abend war laut Mitteilung geprägt von viel Bewegung, Humor und dem spürbaren Willen, gemeinsam gut zu starten. In kurzen, bewegten Einheiten stellten sich die Mitglieder nach verschiedenen Kriterien im Raum auf – etwa nach Altersgruppen, bisherigen Amtszeiten im Pfarrgemeinderat oder nach Arbeitsstilen zwischen „chaotisch“ und „strukturiert“. In mehrfach zufällig gebildeten Zweierteams beantworteten sie Fragen und entdeckten Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Die Stimmung war heiter und offen. Spürbar war laut Mitteilung, dass viele sich innerhalb des Dekanats quasi zum ersten Mal begegneten – und doch neugierig und zugewandt miteinander ins Gespräch kamen. Ein gemeinsamer Segen beschloss den Abend.

Hintergrund

Der Dekanatsrat besteht laut Mitteilung aus 19 gewählten Mitgliedern aus allen Stimmbezirken des Dekanats beziehungsweise der künftigen Kirchengemeinde. Außerdem gehören dazu eine entsandte Vertretung des Caritasverbandes und der leitende Pfarrer. Beratend dazu kommen der stellvertretende leitende Pfarrer, der leitende Referent und der Pfarreiökonom und eine entsandte Vertretung des gemeinsamen Seelsorgeteams. Außerdem können einzelne weitere Personen vom Rat dazu berufen werden.