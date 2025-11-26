Treffen in Lahr: Das hat sich der neue Pfarreirat auf seiner ersten Sitzung vorgenommen

Auf der konstituierende Sitzung des neugewählten Gremiums arbeiteten sich die Mitglieder in ihre neuen Felder ein. Die Wahl eines Vorstands wurde vertagt.
Mit viel guter Laune und einem Hauch WG-Party-Flair hat sich der neue Pfarreirat der künftigen Kirchengemeinde zu seiner ersten Sitzung getroffen. Das berichtet das Dekanat Lahr in einer Pressemitteilung. Eine Einladung in die frisch renovierten Büros des Leitungsteams im Pfarrhaus Bergstraße bot demnach den passenden Rahmen: offene Teeküche, Flurgespräche, ein Glas Sekt – und mittendrin die 19 gewählten Mitglieder, die ab 2026 die Arbeit der bisherigen Pfarrgemeinderäte übernehmen.