Treffen in Kanada: Ureinwohner und Olympia: Der G7-Gipfelort Kananaskis

Steven Crowchild von der indigenen Tsuut'ina Nation begrüßte Kanzler Friedrich Merz in Calgary. Foto: Michael Kappeler/dpa

Die G7-Chefs treffen sich in malerischer Kulisse in den kanadischen Rocky Mountains. Die Gegend ist nicht nur ein bekanntes Urlaubsziel, sondern hat auch Bedeutung für kanadische Ureinwohner.







Kananaskis - Bei seiner Ankunft in Kanada für den G7-Gipfel wurde Bundeskanzler Friedrich Merz auch von einem Mann mit Federschmuck auf dem Kopf begrüßt. Der Grund: Der Tagungsort Kananaskis in den Rocky Mountains liegt im traditionellen Siedlungsgebiet indigener Völker. Das stellen die kanadischen Gastgeber demonstrativ heraus und betonen, die Ureinwohner hätten "seit Menschengedenken" in der Region gelebt. Deshalb waren bei der Landung der Staats- und Regierungschefs am Flughafen von Calgary auch Vertreter der First Nations dabei - ein Sammelbegriff für verschiedene indigene Völker.