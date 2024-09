Treffen in Haiterbach

1 Auch der Nachwuchs war beim Biker-Gottesdienst dabei. Foto: Hellmann

In Haiterbach wurde wieder ein Gottesdienst für Motorradfahrer gefeiert. Dazu gab es Unterhaltung, Verpflegung und eine Ausfahrt.









Morgens um 8 Uhr war es auf dem Gelände rund um das Unternehmen der Mayer Kartonagen noch still. Eine Stunde später bereits hatten elf Helfer das tägliche Arbeitsfeld der 40-Tonner-Lastwagen hinter dem Schieferweg in einen Festplatz mit Sitzreihen, Bühnenaufbau plus Tontechnik und einem gut bestückten Servicebereich verwandelt.