Treffen in Bad Wildbad: Nach 19 Jahren sehen sie sich wieder

Treffen in Bad Wildbad

1 Alois Knauer und Sylvie Raymond mit einem Werk des Hobby-Künstlers, das die beiden von der Gestaltung her an ihren langen Pilgerweg vor 19 Jahren erinnerte. Foto: Heinz Ziegelbauer

Was für ein Wiedersehen: Vor vielen Jahren lernten sich Alois Knauer aus Hünerberg und Sylvie Raymond aus Paris auf dem Jakobsweg kennen. Danach haben sie sich nie mehr getroffen. Das hat sich jetzt geändert.









Vor 19 Jahren haben sich Alois Knauer aus dem kleinen Bad Wildbader Höhenstadtteil Hünerberg und Sylvie Raymond aus der Weltstadt Paris kennengelernt. Aber weder in seiner Heimatstadt Bad Wildbad noch in Paris, sondern auf dem durch Frankreich führenden Jakobsweg „Via Podiensis“ als einem der insgesamt vier Jakobswege Frankreichs nach Santiago de Compostela in Spanien.