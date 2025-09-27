Treffen im Ramsteinerhof: So fühlten die Ortenauer Landfrauen Landrat Erny auf den Zahn

Beim Treffen in Hausach kam eine breite Themenpalette zur Sprache. Dazu zählten Einbürgerung, Umweltauflagen, Gesundheit oder auch das Ehrenamt.
Am Jahrestag seiner Wahl zum Landrat traf sich Thorsten Erny mit der Spitze der Ortenauer Landfrauen im Ramsteinerhof zum Gespräch. Von seinem Vorgänger habe er mitbekommen, dass „dieser Termin mit soviel Womenpower den Kreis immer weiterbringt“, sagte Erny. Tatsächlich hatten die Landfrauen, die 3500 Mitglieder im Kreis repräsentieren, eine ganze Reihe von Themen mit dem Landrat zu besprechen.