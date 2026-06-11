Treffen der SPD-Ortsvereine: SPD setzt auf Dialog und Beteiligung

Die beiden Kandidierenden für den SPD-Landesvorsitz, Isabel Cademartori und Robin Mesarosch, hatten zur Diskussionsveranstaltung ins Nagolder Naturfreundehaus eingeladen.
Auf großes Interesse stieß eine Diskussionsveranstaltung der SPD-Ortsvereine Altensteig-Ebhausen, Dornstetten-Waldachtal, Nagold sowie Pfalzgrafenweiler im Naturfreundehaus Nagold. Rund 80 Gäste aus den Kreisen Calw, Freudenstadt, Böblingen und dem Enzkreis nutzten die Gelegenheit, mit zwei der insgesamt vier Kandidierenden für den Landesvorsitz der SPD Baden-Württemberg, Isabel Cademartori und Robin Mesarosch, ins Gespräch zu kommen. Cademartori, Bundestagsabgeordnete in Mannheim, und Mesarosch, ehemaliger Bundestagsabgeordneter aus Sigmaringen, treten dabei als Doppelspitze an, heißt es in der Pressemitteilung.