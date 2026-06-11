Treffen der SPD-Ortsvereine: SPD setzt auf Dialog und Beteiligung

Auf großes Interesse stieß eine Diskussionsveranstaltung der SPD-Ortsvereine Altensteig-Ebhausen, Dornstetten-Waldachtal, Nagold sowie Pfalzgrafenweiler im Naturfreundehaus Nagold. Rund 80 Gäste aus den Kreisen Calw, Freudenstadt, Böblingen und dem Enzkreis nutzten die Gelegenheit, mit zwei der insgesamt vier Kandidierenden für den Landesvorsitz der SPD Baden-Württemberg, Isabel Cademartori und Robin Mesarosch, ins Gespräch zu kommen. Cademartori, Bundestagsabgeordnete in Mannheim, und Mesarosch, ehemaliger Bundestagsabgeordneter aus Sigmaringen, treten dabei als Doppelspitze an, heißt es in der Pressemitteilung.

Zu Beginn begrüßten die Ortsvereinsvorsitzenden von Altensteig-Ebhausen und Nagold, Claudia Bertram-Schuler und Marina Ederle, die Besucherinnen und Besucher. Sie hoben die Bedeutung des direkten Dialogs hervor und freuten sich über die große Resonanz auf die Veranstaltung.

Unter den Gästen befand sich auch der Ludwigsburger Bundestagsabgeordnete Macit Karaahmetoglu, Farina Semler, ehemalige Landtagskandidatin von Herrenberg-Leonberg, und der Calwer Oberbürgermeister Florian Kling, die die Veranstaltung verfolgten und im Anschluss in den Austausch mit den Besucherinnen und Besuchern traten. Die Moderation übernahm Daniela Steinrode, die durch den Abend führte und nach einer ersten Fragerunde an das Duo, die Wortmeldungen aus dem Publikum einbezog.

Gestellt wurden auch persönlichere Fragen wie etwa nach den politischen Werten, die die beiden bereits in der Jugend geprägt hätten und deren Beweggründen, jetzt mehr Verantwortung für die SPD übernehmen zu wollen. „In Rheinland-Pfalz hätte ich für meinen Sohn nicht die hohen Kitagebühren bezahlt wie in Sigmaringen, sondern gar keine. Und diese Entlastung brauchen Familien“, brachte Mesarosch als eines von vielen Beispielen ein. Die SPD sei beiden zu wichtig, als dass sie den bisherigen Kurs weitersteuern könnten, betonte das Duo.

Künftige Ausrichtung der SPD

Im Mittelpunkt des Abends standen dabei die Vorstellungen der beiden Kandidierenden für die zukünftige Ausrichtung der SPD in Baden-Württemberg, die sich in einer intensiven und offenen Diskussion gleich den Fragen und Anliegen der Gäste stellten. Die Themenpalette reichte von Klima- und Umweltpolitik über die finanzielle Lage der Kommunen bis hin zu Fragen der Arbeitswelt und der Zukunft des Handwerks. Auch steuerpolitische Herausforderungen und ein gerechteres Steuersystem wurden engagiert diskutiert. Darüber hinaus ging es um die Frage, wie die SPD ihre Kompetenzen besser vernetzen und das Wissen ihrer Mitglieder stärker nutzen kann.

Anna Ohnweiler, Vorsitzende der Omas gegen Rechts, unterstrich die Bedeutung der Unabhängigkeit von demokratischen Organisationen auf dem Land wie in der Stadt zur Stärkung der Demokratie. Drängende Fragen zum Thema Friedenspolitik stellte indes Bruno Knöller aus Bad Wildbad und betonte dessen Bedeutung für die SPD.

Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum

Ein weiterer Schwerpunkt war die Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum. Der Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion Freudenstadt, Gerhard Gaiser, sprach die Zukunft der Krankenhausversorgung an und machte deutlich, dass die Gesundheitsversorgung zur öffentlichen Daseinsvorsorge gehöre. Krankenhäuser müssten in öffentlicher Verantwortung bleiben und dürften nicht privatisiert werden. Eine wohnortnahe medizinische Versorgung sei insbesondere für den ländlichen Raum von zentraler Bedeutung.

Ein anderes wichtiges Anliegen von Cademartori, die selbst eine deutsch-chilenische Biografie hat, war das Thema gelungene Integration. Der Pforzheimer Buchautor Mohamed Zackzack unterstützte ihr Anliegen und sprach sich für mehr Engagement bei den Themen Integration und Inklusion aus. Im Anschluss überreichte er den beiden Kandidierenden sein neues Buch zum Thema Integration.

Stärker zuhören, ansprechbar sein

Isabel Cademartori betonte die Bedeutung einer starken Präsenz der SPD vor Ort: „Politik beginnt ganz konkret dort, wo Menschen leben und arbeiten. Wenn wir Vertrauen zurückgewinnen wollen, müssen wir wieder stärker zuhören, ansprechbar sein und konkrete Lösungen für den Alltag der Menschen entwickeln.“ Auch Robin Mesarosch warb für eine moderne und dialogorientierte Partei: „Die SPD ist dann stark, wenn sie die unterschiedlichen Erfahrungen und Kompetenzen ihrer Mitglieder zusammenbringt. Wir müssen wieder stärker miteinander statt nebeneinander arbeiten und zeigen, dass Fortschritt und sozialer Zusammenhalt zusammengehören.“

In der Diskussion wurde deutlich, dass viele Bürgerinnen und Bürger Antworten auf die Herausforderungen der Gegenwart erwarten – von bezahlbarem Wohnen über gute Arbeitsplätze bis hin zu einer handlungsfähigen Kommunalpolitik. Beide Kandidierenden machten deutlich, dass sie die SPD als gestaltende Kraft stärken wollen und betonten abschließend: „Die vielen engagierten Fragen heute Abend machen Mut. Sie zeigen, dass Demokratie vom Austausch lebt und dass es sich lohnt, um gute Lösungen zu ringen.“ Steinrode betonte: „Solche Veranstaltungen zeigen, wie groß das Interesse an politischer Debatte ist. Die Menschen wollen mitreden und mitgestalten – und genau dafür müssen wir Räume schaffen und als SPD vor Ort sein.“

Die Veranstalter zeigten sich mit dem Verlauf der Veranstaltung sehr zufrieden. Die hohe Beteiligung, die sachliche Atmosphäre und die zahlreichen Wortmeldungen hätten deutlich gemacht, dass das Interesse an politischen Diskussionen und an der Zukunft der SPD weiterhin groß ist. Die Veranstaltung habe einmal mehr gezeigt, wie wichtig der direkte Austausch zwischen Politik und den Menschen vor Ort bleibt. Mit den Worten „Wow! Die SPD hat ja richtig viel Schwung!“ verabschiedete sich eine Besucherin begeistert an diesem Abend.