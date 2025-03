Der erste Jugendtreff im stillgelegten Aqualino in Unterkirnach kam gut an. Das soll kein einmaliges Angebot bleiben.

Ungewohnt umtriebig ging es am Freitagnachmittag im Foyer des stillgelegten Familienbads Aqualino zu. Mehr und mehr Jugendliche kamen gut gelaunt die Treppe zum Foyer hinunter, machten es sich im Foyer auf Stühlen und riesigen Kissen gemütlich und harrten der Dinge, die da kommen würden.

In der Küche wirbelten die Gemeinderätinnen Cornelia Ries mit Lena Mayer und Freunden, sie mixten alkoholfreie Cocktails mit Früchten und brachten sie zu den Jugendlichen, Knuspersachen folgten, im Foyer kämpfte Alexis Klausch mit der Technik, sollte doch ein Film „Die Vorstadtkrokodile“ gezeigt werden.

Der Vorspann erschien zwar auf der riesigen Leinwand, aber ohne Ton. „Herrjeh“ schimpfte Klausch und zog alle Register, dem Film Ton einzuhauchen. Tatsächlich klappte es plötzlich, und das Geschnatter im Foyer brach sofort ab, der Film war spannend.

„Wir müssen etwas tun“, hatten sich Cornelia Ries und Lena Mayer von der Liste 1 des Gemeinderats Unterkirnach gesagt, denn es fehlte an einem Angebot für Jugendliche in Unterkirnach. Als die ersten Jugendlichen die Treppe herunter stürmten, drückte Conni Ries jedem ein Blatt Papier in die Hand, auf dem sie ihre Wünsche für einen Jugendtreff niederschreiben sollten. Da stand zum Beispiel: Freitag 15 Uhr, Konversation, Verwendung der Leinwand, fast auf jedem Blatt wurde „Chillen“ gewünscht, Spiel und Spaß, Zocken, Spieleprogramm, Disco, Filme anschauen, Brettspiele und immer wieder „Schwimmen“.

Bürgermeister Andreas Braun habe ihnen den Jugendraum für ihr Projekt „Jugendtreff“ angeboten, Tourismusleiter John Mohr habe sie unterstützt und Flyer und Plakate für den Auftakt gedruckt, betonte Lena Mayer. Angedacht sei, zweimal im Monat, immer freitags für Kinder von 10 bis 13 Jahren und Jugendliche von 14 bis 17 Jahren den Jugendtreff anzubieten, erklärte Conni Ries. Auf der Homepage der Gemeinde werden Betreuungskräfte mit Erfahrung mit Jugendlichen für den Jugendtreff gesucht, mit Vergütung, unterstrich Lena Mayer.

Hintergrund

Aqualino:

Das Aqualino wurde im Dezember 2023 auf Beschluss des Gemeinderats dauerhaft geschlossen. Statt Badebetrieb plant die Gemeinde Unterkirnach zu dem Zeitpunkt schon ab Mitte 2024 einen attraktiven Spielebetrieb mit Gästebewirtung.