Treff für Dorfgemeinschaft: Kürnberger Vereine übernehmen das „Milchhüsli“

Das „Milchhüsli“ in Kürnberg hat sich als Dorf-Treffpunkt fest etabliert. Eine Vereinbarung zwischen Vereinen und Stadt soll das nun für die Zukunft sichern.
Eine Interessengemeinschaft aus „Schiebe-Chnächt“ und Gesangverein/Kulturförderverein mietet das ehemalige Milchhüsli ab August auf drei Jahre; anschließend will die Stadt als Eigentümerin das Anwesen verkaufen – am liebsten auf dem Weg des Erbbaurechts. Diesem zwischen Schopfheimer Verwaltung und Kürnberger Bürgerschaft ausgehandelten Vorschlag stimmt der Schopfheimer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig zu. Die Höhe der Miete wurde nicht öffentlich bekannt gegeben.