Treff für Dorfgemeinschaft: Kürnberger Vereine übernehmen das „Milchhüsli“

Das „Milchhüsli“ in Kürnberg hat sich als Dorf-Treffpunkt fest etabliert. Eine Vereinbarung zwischen Vereinen und Stadt soll das nun für die Zukunft sichern.

Eine Interessengemeinschaft aus „Schiebe-Chnächt“ und Gesangverein/Kulturförderverein mietet das ehemalige Milchhüsli ab August auf drei Jahre; anschließend will die Stadt als Eigentümerin das Anwesen verkaufen – am liebsten auf dem Weg des Erbbaurechts. Diesem zwischen Schopfheimer Verwaltung und Kürnberger Bürgerschaft ausgehandelten Vorschlag stimmt der Schopfheimer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig zu. Die Höhe der Miete wurde nicht öffentlich bekannt gegeben.

„Gute Lösung gefunden“ Ich denke, wir haben eine gute Lösung gefunden“, erklärte Bürgermeister Dirk Harscher, und erhielt darin Zustimmung von Peter Ulrich, SPD-Gemeinderat und zugleich Ortsvorsteher von Kürnberg: Der Vorschlag sei ein guter Kompromiss zwischen „der Bereinigung des städtischen Liegenschaftsportfolios und dem Erhalt eines sozialen Treffpunkts im Dorf“. Jetzt habe man drei Jahre Zeit, den Dorf-Treffpunkt zu erhalten und zu entwickeln.

Erhalt eines sozialen Treffpunkts im Dorf

Tatsächlich hat sich das Milchhüsli in Sinne offenkundig bereits bestens etabliert – und das offenbar gerade seit dem Dorfladen-Aus vor etwa einem Jahr. Unter der Interims-Verwaltung der Ortsverwaltung und aus der Bürgerschaft heraus finden in dem Gebäude seither so gut wie jede Woche Veranstaltungen statt, vom samstag-morgendlichen Frühstückstreff und dem abendlichen Spielehock über Bastelaktionen bis zu Konzerten und Kulturveranstaltungen unterm Titel „Offeni Bühni“ oder Kultursommernacht.

Neustart nach dem Dorfladen-Aus

Zuvor hatten die Markus-Pflüger-Zentren (MPZ) hier zehn Jahre lang einen Dorfladen mit Bistro geführt. Die tragende Idee eines Synergieeffektes zwischen tagesstrukturierender Betreuung für die Patienten des MPZ und Bedarf der Bürgerschaft war jedoch offenbar nicht in aller Augen erfolgreich; letztlich zogen sich die MPZ im vergangenen Sommer zurück und nannten dafür wirtschaftliche Gründe. Innerhalb der Dorfgemeinschaft konkretisierte sich daraufhin schnell die Idee, die Räume mehr noch als bisher als Treffpunkt zu etablieren und das Milchhüsli „als gemeinschaftliches Vereinsheim und Veranstaltungsgebäude zu einem Ort der Begegnung, des Austauschs und der Kultur für alle zu machen“, wie es im Konzept der IG heißt.

Warnung vor Schlafdörfern

Ulrich dankte der Stadt für die „sehr wohlwollende Verhandlungsführung“. Es sei wichtig, solche Initiativen zu unterstützen: „Wir müssen alle dafür Sorge tragen, dass unsere Dörfer nicht zu reinen Schlafdörfern verkommen: Es braucht Orte für Begegnung und sozialen Austausch“, hinterlegte Ulrich und zeigte sich überzeugt vom Erfolg der Milchhüsli-Initiative. „Wenn Bürger etwas eigenverantwortlich in die Hand nehmen, kann dabei etwas wirklich Tolles rauskommen“, so Ulrich mit Blick auch auf das Vereinsbad im benachbarten Schweigmatt - dort laufe es ja „granatenmäßig gut.“