Treff für Bürger: Neuer Dorfpark in Pfaffenberg eingeweiht

Mit großer Freude und regem Interesse wurde in Pfaffenberg der neue kleine Dorfpark eingeweiht.

Die Ortsverwaltung hatte zu einem Empfang mit Umtrunk eingeladen, um gemeinsam mit den Dorfbewohnern die Eröffnung der grünen Oase im Ortskern zu feiern. Ortsvorsteher Werner Ganter begrüßte die Gäste und erinnerte daran, dass nur Dank der großzügigen Geste der Grundstücksangrenzer Gabi und Günter Kautsch, die einen Teil ihres eigenen Grundstücks der Gemeinde zur Verfügung stellten, nun zusammen mit der kleinen gemeindeeigenen Fläche ein Dorfpark entstehen konnte.

Dank und Anerkennung

In seiner Eröffnungsrede würdigte Bürgermeister-Stellvertreter Thomas Kaiser nicht nur die Familie Kautsch für ihre Unterstützung, sondern auch den Zeller Werkhof, der maßgeblich zur Umsetzung des Projekts beigetragen hatte. Mit viel Engagement wurde ein Holzzaun angebracht, Sitzbänke installiert und die Rasenfläche liebevoll hergerichtet. Ein besonderer Dank galt auch Harald Fritz, der zukünftig die Patenschaft für den Park und dessen Pflege übernimmt.

Ein Ort der Begegnung und Kommunikation

Thomas Kaiser brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass der neue Pfaffenberger Dorfpark zu einem lebendigen Treffpunkt für Dorfbewohner, Feriengäste und Kinder werde – ein Ort für Gespräche, kleine Feiern, Spiele oder einfach zum Verweilen.

Und auch der Ortsvorsteher könne sich künftig ja vielleicht mit einem guten Buch zur Meditation in den Park zurückziehen, sagte er scherzhaft.

So sei die Einweihung des Dorfparks für ihn nicht nur ein symbolischer Akt, sondern auch ein Ausdruck des Zusammenhalts und der Bereitschaft, auch in dem kleinen Bergdorf gemeinsam etwas Neues zu schaffen.