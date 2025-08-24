Treff für Bürger: Neuer Dorfpark in Pfaffenberg eingeweiht

Mit großer Freude und regem Interesse wurde in Pfaffenberg der neue kleine Dorfpark eingeweiht.
Die Ortsverwaltung hatte zu einem Empfang mit Umtrunk eingeladen, um gemeinsam mit den Dorfbewohnern die Eröffnung der grünen Oase im Ortskern zu feiern. Ortsvorsteher Werner Ganter begrüßte die Gäste und erinnerte daran, dass nur Dank der großzügigen Geste der Grundstücksangrenzer Gabi und Günter Kautsch, die einen Teil ihres eigenen Grundstücks der Gemeinde zur Verfügung stellten, nun zusammen mit der kleinen gemeindeeigenen Fläche ein Dorfpark entstehen konnte.