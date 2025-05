Trauzimmer in Hüfingen: Kunstwerke umrahmen den großen Moment

1 Kunstkreisvorsitzender Roland Sigwart (von links), Bürgermeister Patrick Haas sowie Hans Luckas und die Künstlerin Monika Luckas mit den beiden Gemälden. Foto: Stefanie Willmann Das neue Trauzimmer in Hüfingen bekommt Zuwachs. Zwei Bilder von Künstlerin Monika Luckas zieren hier künftig die Wand.







Sie sollen einem der schönsten Tage des Lebens noch einen etwas schöneres Rahmen geben. Am Dienstag, 6. Mai, wurden zwei Werke der Künstlerin Monika Luckas an das Standesamt Hüfingen übergeben. Monika Luckas war Gastausstellerin der Ausstellung des Kunstkreises Hüfingen, die im April stattfand. In diesem Zuge wurden die beiden Kunstwerke laut einer Mitteilung der Stadt von Frau Luckas erworben und schmücken fortan das neue Trauzimmer der Stadt Hüfingen, das in den dritten Stock in die Galerie umgezogen ist.