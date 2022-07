Armin Obergfell und seine Frau Anja heiraten in Buchenberg

1 Torwandschießen zur Hochzeit von Armin und Anja Obergfell. Foto: Sportverein Buchenberg

Hochzeit beim Sportverein Buchenberg: Sportvorstand Armin Obergfell und seine Frau Anja gaben sich das Ja-Wort.















Link kopiert

Königsfeld-Buchenberg - Die Trauung fand im idyllischen Rahmen in der 1000-jährigen Nikolauskirche in Buchenberg statt. Eine Besonderheit: Der Trau-Gottesdienst wurde von Pfarrer Torsten Resack, Mitglied des Sportvereins Buchenberg (SVB) und ehemaliger SVB-Spieler, gestaltet. Im Anschluss an die kirchliche Trauung hat das frisch vermählte Paar zum Sektempfang rund ums "alte Kirchle" eingeladen. Der SV Buchenberg hat den Sektempfang für rund 100 geladene Gäste gerne organisiert. Eine Abordnung der aktiven Spieler ließ es sich nicht nehmen, das traditionelle "Brautpaar-Torwandschießen" mit der rund 30 Jahre jungen SVB-Torwand anzubieten.