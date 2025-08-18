Traurige Nachricht: Mann hat Unfall im Lahrer LGS-See nicht überlebt

Am späten Sonntagabend war es traurige Gewissheit: Der Mann, der am Nachmittag im LGS-See untergegangen war, ist gestorben.
Der 39-Jährige war laut Polizei am Sonntag kurz vor 16 Uhr in den LGS-See gegangen, um den Ball seiner Kinder aus dem Wasser zu holen. Dabei ging er aus unbekannten Gründen unter (wir haben berichtet). Wenig später sei der Mann entdeckt und leblos ans Ufer gebracht worden. Ersthelfer hätten unmittelbar mit Reanimationsmaßnahmen begonnen. Alarmierte Rettungskräfte übernahmen diese dann und brachten ihn in eine Klinik. Dort starb er am späten Abend, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte.