Traurige Nachricht: Mann hat Unfall im Lahrer LGS-See nicht überlebt

Am späten Sonntagabend war es traurige Gewissheit: Der Mann, der am Nachmittag im LGS-See untergegangen war, ist gestorben.

Ein 39-jähriger Vater war laut Polizei am Sonntag kurz vor 16 Uhr in den LGS-See gegangen, um den Ball seiner Kinder aus dem Wasser zu holen. Dabei ging er aus unbekannten Gründen unter. Wenig später sei der Mann entdeckt und leblos ans Ufer gebracht worden. Ersthelfer hätten unmittelbar mit Reanimationsmaßnahmen begonnen. Alarmierte Rettungskräfte übernahmen diese dann und brachten ihn in eine Klinik. Dort starb er am späten Abend, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte.

Neben mehreren Streifenbesatzungen des Polizeireviers Lahr waren die Lahrer Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 20 Wehrleuten, die DLRG mit 21 Einsatzkräften, ein Rettungshubschrauber, der Rettungsdienst mit elf sowie ein Kriseninterventionsteam mit drei Personen im Einsatz. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor, teilt die Polizei mit. Der Badesee hat ein flaches Ufer, selbst an der tiefsten Stelle ist er nur nur rund 1,50 Meter tief.

Der Verstorbene hinterlässt seine Ehefrau und zwei kleine Kinder, ein Mädchen und einen Jungen. Die Familie war, wie berichtet, vor einigen Jahren aus Bulgarien nach Deutschland ausgewandert; ihr Wohnort ist Friesenheim.