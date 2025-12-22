Traurige Bilanz: So viele Ortenauer sind dieses Jahr bei Arbeitsunfällen gestorben

Fünf mal mehr Ortenauer sind dieses Jahr bei – oder in Folge von – Arbeitsunfällen gestorben als noch 2024. Das ergibt sich aus der die Statistik von Polizei und Landratsamt.
Ein tragischer Arbeitsunfall hat sich wenige Tage vor Weihnachten in Durbach ereignet: Ein 54-jähriger Arbeiter wurde am Freitag von einem Arbeitskollegen in einer Werkstatt auf dem Boden liegend aufgefunden – für ihn kam laut Polizeimeldung jede Hilfe zu spät. Der genaue Hergang ist noch unklar. Am Montag gab es zu dem tödlichen Zwischenfall laut einer Sprecherin des Polizei noch nichts Neues zu berichten. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Nach jetzigem Stand geht die Polizei jedoch nicht von einem Fremdverschulden aus.