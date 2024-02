Traurige Bayern-Wahrheit?: Mit dem Filz schwindet die Hoffnung

1 Traurige Bayern-Wahrheit? Foto: Piskadlo

22 Männer jagen 90 Minuten lang einem Ball nach, und am Ende gewinnen immer die Bayern. So in etwa ließ sich bis vor wenigen Wochen das Geschehen in der Fußballbundesliga zusammenfassen. Während der erste Halbsatz dieser Möchtegern-Weisheit nun wieder wahr werden dürfte, ist der zweite vorerst Geschichte. Gut so? Eine Frage der Trikotfarbe.









Mal wach, mal wegdämmernd erlebte ich „meinen“ FCB am Sonntagabend in Bochum untergehen. Mir machte eine Erkältung zu schaffen, den Münchenern eine durch elf Meisterschaften in Folge maximal aufgeblähte Hybris. Und als sei der Schmerz nicht groß genug gewesen, ging der böse Fiebertraum auf dem Sofa auch noch in die Verlängerung.