Ein erfolgloser Schauspieler spricht für die Rolle als 007 vor. Doch als sein Name durch die Medien geht, gerät sein Leben aus den Fugen. Riz Ahmed ließ sich für «Bait» vom eigenen Leben inspirieren.
London - Es ist eine der begehrtesten Rollen der Filmgeschichte. Die Suche nach einem neuen James-Bond-Darsteller sorgt jedes Mal für wilde Spekulationen. Britische Boulevardmedien berichteten immer wieder über Stars, die angeblich schon unterschrieben hätten. Die Meldungen erwiesen sich als frei erfunden. Zuletzt wurden Aaron Taylor-Johnson, Callum Turner und Jacob Elordi als mögliche Kandidaten gehandelt. Wann tatsächlich die Entscheidung fällt, wer in Bond 26 die Hauptrolle spielt, ist offen.