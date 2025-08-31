Salimou Thiam ergattert mit einem nur zwölfsekündigen Castingvideo eine Rolle bei «Die Tribute von Panem». Wie sein Weg von Bielefeld nach Hollywood führte.
Bielefeld - Aufgeschlossen und selbstbewusst begrüßt Salimou Thiam selbst das Kind des Fotografen freundlich per Handschlag. Hoch über Bielefeld, auf der Touristenattraktion Sparrenburg, spricht der 19-jährige Schauspieler über seine außergewöhnliche Blitzkarriere: von den Anfängen im Schultheater bis zu seinem ersten Kinofilm - direkt in einer weltbekannten Hollywood-Filmreihe.