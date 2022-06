2 Die Selbstbedienungs-Tankstelle an der B 33 erlangt kurzzeitgen Ruhm – hier auf dem Foto mit normalen Tankpreisen. Foto: Schölzel

Da musste man zwei Mal hingucken: An einer Tankstelle in Mönchweiler wurde einen Spritpreis von läppischen 1,03 Euro angezeigt. Bricht Mönchweiler mit den derzeit teuren Sprit-Konventionen und geht seinen eigenen Weg?















Mönchweiler - In Zeiten von stetig steigenden Preisen, egal ob an der Supermarktkasse oder an der Zapfsäule und einem Tankrabatt, der bisher nur wenig gebracht und so viele Hoffnungen enttäuscht hat, gibt es wohl kaum etwas besseres, als seinen Wagen für unter zwei Euro kräftig vollzutanken. So wirkte es wie ein Traum, als die Bürk-Kauffmann-Tankstelle an der B 33 in Mönchweiler einen Super-Plus-Preis von 1,03 Euro anzeigte. Die kleine, unscheinbare Selbstbedienungs-Tankstelle wurde plötzlich zu einer Oase inmitten grauer und vor allem teurer Tank-Landschaft, einem regelrechten Wunder für Autofahrer und Schnäppchenjäger.