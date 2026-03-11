„Traumfabrik“ im Kurhaus: Ein Hauch von Broadway in Bad Herrenalb

Das Kurhaus wird eine schillernde Bühne. Mit „Traumfabrik - Best of Musicals & Movies“ bringt Initiatorin und Regisseurin Sandra Maria Germann ein Mammutprojekt in ihre Wahlheimat.
Wer Sandra Maria Germann nach ihrem Terminkalender fragt, erhält eine Antwort, die einer Weltreise gleicht: London, Hamburg, Athen oder Seoul stehen dort auf dem Plan. Die gebürtige Pirmasenserin ist als Musical-Darstellerin, Choreografin und Regisseurin auf den großen Bühnen der Welt von der Hamburger Staatsoper bis hin zu Disney-Produktionen im Vereinigten Königreich zu Hause. Doch ein besonderes Projekt liegt ihr derzeit am Herzen: die „Traumfabrik“, mit der sie im März das Kurhaus in Bad Herrenalb bespielen wird.