„Traumfabrik“ im Kurhaus: Ein Hauch von Broadway in Bad Herrenalb

Das Kurhaus wird eine schillernde Bühne. Mit „Traumfabrik - Best of Musicals & Movies“ bringt Initiatorin und Regisseurin Sandra Maria Germann ein Mammutprojekt in ihre Wahlheimat.

Wer Sandra Maria Germann nach ihrem Terminkalender fragt, erhält eine Antwort, die einer Weltreise gleicht: London, Hamburg, Athen oder Seoul stehen dort auf dem Plan. Die gebürtige Pirmasenserin ist als Musical-Darstellerin, Choreografin und Regisseurin auf den großen Bühnen der Welt von der Hamburger Staatsoper bis hin zu Disney-Produktionen im Vereinigten Königreich zu Hause. Doch ein besonderes Projekt liegt ihr derzeit am Herzen: die „Traumfabrik“, mit der sie im März das Kurhaus in Bad Herrenalb bespielen wird.

Herzenswunsch wird wahr Seit 2019 ist Germann in Bad Herrenalb wohnhaft. Fast täglich führt sie ihr Weg am Kurhaus vorbei. Und schon lange keimte in ihr der Wunsch, dieses geschichtsträchtige Haus einmal mit ihrer eigenen Musicalcompany „Dance Charisma“ zu bespielen. Mit der Show „Traumfabrik“ erfüllt sie sich diesen Herzenswunsch nun selbst und bringt dabei fast 100 Mitwirkende auf die Bühne.

Der Titel der Show ist dabei Programm und gleich doppelt bedeutsam. Einerseits steht der Begriff stellvertretend für das Kino, da die Show Ausschnitte aus großen Filmklassikern wie „The Greatest Showman“ oder „Aladdin“ präsentiert. Andererseits ist das Ensemble „Dance Charisma“ für die Darsteller selbst eine kleine Traumfabrik, in der der Wunsch, einmal auf den Brettern zu stehen, die die Welt bedeuten, für jeden vom Hauptakteur bis zum Statisten Wirklichkeit wird.

Rahmenhandlung Die Rahmenhandlung der Show führt das Publikum in eine Schuhfabrik. Das ist eine bewusste Hommage an Germanns Heimatstadt Pirmasens, die weithin als deutsche Schuhstadt bekannt ist. In der Geschichte flüchten sich die gestressten und überarbeiteten Mitarbeiter der Fabrik in Tagträume und finden sich plötzlich an exotischen Orten oder inmitten dramatischer Filmszenen wieder.

Enorme Bandbreite Musikalisch bietet der Abend eine enorme Bandbreite, die alle Generationen anspricht. Das Repertoire reicht von den unvergessenen Udo-Jürgens-Klassikern wie „Ich war noch niemals in New York“ über das Rock-Spektakel von Queen bis hin zu den düsteren Klängen aus „Tanz der Vampire“. Ein besonderer Moment verspricht das Duett „Totale Finsternis“ zu werden, das Germann selbst gemeinsam mit Christof Roeder in der Rolle des Grafen von Krolock zum Besten geben wird. Als weiterer Solist wird Markus Tretter in der Rolle des Fabrikchefs Herr Schuhmann zu sehen sein.

Sandra Maria Germann vor dem Kurhaus in Bad Herrenalb Foto: Zoller

Echtes Bürgerprojekt Was die Produktion so außergewöhnlich macht, ist die enge Verknüpfung von überregionaler Professionalität und lokalem Engagement.

Neben dem 40-köpfigen Ensemble aus Pirmasens und der orientalischen Tanzgruppe „Shanamar“ sind zahlreiche Akteure direkt aus Bad Herrenalb und der näheren Umgebung eingebunden. So bereichern die Tanzgruppe „Cherry Dance“ vom Skivereins Neusatz-Rotensol sowie der Tanzsportverein Excelsior Club Höfen an der Enz die variationsreichen Choreografien.

Lokale Größen Auch schauspielerisch setzt die Regisseurin auf lokale Größen: Helmut Dumser vom Sommernachtstheater Bad Herrenalb wird als Ganove die Fabrik unsicher machen. Zudem sorgen 15 Statistinnen aus der Region dafür, dass die Atmosphäre der Original-Musicals perfekt eingefangen wird. Dazu werden sie in „Tanz der Vampire“ mit authentischen Capes auftreten und zudem den gesamten Zuschauerraum in einen belebten Bahnhof für das Udo-Jürgens-Medley verwandeln.

Dichtes Pensum

Trotz ihres dichten Pensums, Germann war zuletzt in London engagiert und choreografierte für das Stadtmusical Nürnberg, hat sie jede einzelne Choreografie der „Traumfabrik“ selbst entworfen. Ihre Erfahrung aus großen Produktionen wie „Liebe stirbt nie“ von Andrew Lloyd Webber oder Fernsehrollen in der ARD-Serie „In aller Freundschaft“ fließt in jedes Detail der Inszenierung ein.

Ob die Geschichte in der Schuhfabrik am Ende ein Happy End findet, erfahren die Zuschauer am 21. März im Kurhaus. Einlass zu diesem Event ist ab 18.30 Uhr, die Show beginnt um 19.30 Uhr.