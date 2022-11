1 Markus Blaser ist Arzt und Lehrer und seit 2018 Mitbesitzer von "Motima", der Ausbildungsschule für angehende Physiotherapeuten in Schwenningen Foto: Heinig

Er hat es geschafft, seine beiden Traumberufe miteinander zu verbinden. Dr. Markus Blaser ist Arzt und Lehrer und seit 2018 Mitbesitzer von "Motima", der Ausbildungsschule für angehende Physiotherapeuten in Schwenningen. Die öffnet sich am nächsten Samstag, 19. November, für die Öffentlichkeit.















VS-Schwenningen - Man kann es sich denken: Der Weg in die Berufswelt war für den Villingen-Schwenninger, 1966 in Villingen geboren und ab 1972 in Schwenningen und heute am Bodensee lebend, nicht geradlinig.

Nach dem Abitur 1985 am Deutenberg-Gymnasium begann er zunächst mit dem Biologiestudium in Konstanz. Bald erkannte er, dass er sich damit nicht sein Leben lang würde beschäftigen wollen und wechselte zur Medizin. Nachdem er das Studium 1994 erfolgreich abgeschlossen hatte, sammelte er am damaligen Schwenninger Klinikum in der Unfallchirurgie die ersten Erfahrungen als Mediziner.

In ehemaliger Kühne-Klinik

Sein Interesse für den menschlichen Bewegungsapparat führte den damaligen Leistungsschwimmer bald darauf in die Orthopädie und er nahm seine Arbeit am Goldenbühl-Krankenhaus in Villingen auf, das als ehemalige Kühne-Klinik gerade städtisch geworden war. Mit dem Wechsel an die Orthoklinik in Rottweil begann für Markus Blaser auch sein zweites berufliches Leben. Parallel zu seiner klinischen Arbeit lehrte er als Dozent mit wachsender Freude an den Schulen für Hebammen, für Heilerziehungspfleger und für Physiotherapeuten.

Seit 1988 in der "Motima"

Letztere unterrichtete er in der seit 1988 bestehenden "Motima", eine gemeinnützige Privatschule, die – und das ahnte er damals freilich noch nicht – ihm einmal gehören sollte. 2018 stand diese Schule zum Verkauf. Markus Blaser war bereits deren ärztlicher Leiter, und nachdem er seinen Berufsalltag mittlerweile schon zur Hälfte als Lehrer und Ausbilder bewältigte, entschied er sich, "Motima" zusammen mit dem Schulleiter Patrick t`Kind zu erwerben und sich fortan ganz seinem "zweiten Beruf" zu widmen.

Gestärkt aus Pandemie hervor gegangen

Die Coronapandemie sei "eine wilde Zeit" gewesen, blickt Markus Blaser zurück, aus der man jedoch gestärkt hervorging. "Wir haben keinen Schüler, keine Schülerin verloren". Motimas Vorteil: Aufgrund der externen Schüler, die man an der angegliederten Akademie nach den drei Ausbildungsjahren in manueller Therapie oder Osteopathie weiterbildet, existierte bereits ein System der Online-Beschulung, das sich schnell auf die gesamte Schule anwenden ließ. Ausgebaut habe man zudem die Förderung der eher schwächeren Schüler und das Fach "Lern- und Prüfungsstrategien" fand einen festen Platz im Stundenplan.

Versorgung in Region mangelhaft

"Es spornt mich an, aus jedem das Bestmögliche herauszuholen", sagt Markus Blaser. 140 Schüler besuchen in sechs Klassen die "Motima", eine Zahl die sich konstant hält. Der Beruf sei sehr gefragt und die Versorgung mit Physiotherapeuten in der Region mangelhaft – ein Beruf mit Zukunft also. Statt der einst 500 monatlichen Euro Schulgeld sind Dank öffentlicher Förderung und der Gemeinnützigkeit heute nur noch 150 Euro fällig. Die Praktika finden in Praxen und Kliniken der Umgebung statt.

Ein Gespür für den anderen

Die Voraussetzung für den Schulbesuch sei ein mittlerer Bildungsabschluss, für gute Physiotherapie jedoch zusätzlich das Interesse an einem sozialen Beruf und an den Menschen, sagt Markus Blaser. Die Schülerschaft bestehe zwar aus vielen aktuellen oder ehemaligen Leistungssportlern, aber die eigene körperliche Leistungsfähigkeit sei kein Kriterium für die Aufnahme. "Vielmehr braucht es ein Gespür für den anderen".

Tag der offenen Tür am 19. November

Am 19. November kann sich zwischen 10 und 16 Uhr jeder vom Ausbildungsalltag in der "Motima" ein Bild machen, lernt Behandlungstechniken kennen, aber auch die Möglichkeiten für ein Aufbaustudium, wofür die Schule mit der Uni Konstanz und der DHBW Lörrach kooperiert. "Es gibt auch Essen und Trinken", wirbt Markus Blaser für den Tag der offenen Tür und auch für Schülerpraktika zur Berufsorientierung Bogy und Bors.

Ein Schwimmer

Sportler ist Markus Blaser immer noch. Beim Schwimm- und Skiclub Schwenningen schwamm er als Jugendlicher bis an die württembergische und deutsche Spitze. Als "Master" jenseits des Alters von 25 Jahren war er später beim Schwimm-Club Villingen erfolgreich, lernte dort seine Frau Anja kennen und gehörte neben ihr im Masters-Team Anfang der Nullerjahre zu den zehn besten Mannschaften Deutschlands.

Familie lebt am Bodensee

Inzwischen lebt das Paar mit 15-jähriger Tochter am Bodensee und hat sich dem Freiwasserschwimmen verschrieben. Er genieße es, an einem anbrechenden Sonnentag, aber auch bei Wind und Wetter "meditativ" durch den See zu kraulen, erzählt er. Ein Kanu und natürlich Fahrräder gehören zu den alltäglichen Transportmitteln der Blasers, die ihren Arbeitsplatz in Schwenningen – seine Frau Anja gehört mittlerweile auch zum Motima-Team – gerne mit Rad und Zug erreichen.