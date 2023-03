1 Für Jasmin Schwer ist es ihr Traumberuf, in der Landwirtschaft zu arbeiten. Foto: Lea Dotter

Beim Thema Traumberuf denken vermutlich relativ wenige junge Frauen daran, Bäuerin zu werden. Doch genau diesen Beruf möchte die 20-jährige Jasmin Schwer aus Rohrbach ergreifen. Derzeit absolviert sie die Ausbildung zur Landwirtin – und das sehr erfolgreich.









„Mein Herz hat schon immer dafür gebrannt“, begründet Jasmin Schwer ihre Berufsentscheidung. Erfahrungen in der Landwirtschaft konnte sie seit ihrer Jugendzeit auf den Höfen ihrer Großeltern väterlicherseits in Schönwald und mütterlicherseits in Linach sammeln. „Das war auch anstrengend, gerade in der Erntezeit. Aber es hat vor allem viel Spaß gemacht.“