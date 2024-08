Vom 25. September bis zum 9. November ist in Rust wieder Gruseln angesagt: Bei der diesjährigen „Traumatica“ soll es sieben Horror-Attraktionen geben, kündigt der Europa-Park in einer Mitteilung an. Tickets sind im Vorverkauf online erhältlich.

Sieben Horror-Attraktionen soll es bei der diesjährigen „Traumatica – Festival of Fear“ geben. In einer Mitteilung stellt der Europa-Park diese vor.

Mehr als 150 Darsteller und Artisten sollen vom 25. September bis 9. November im Einsatz sein und die Gäste vor Ort in Angst und Schrecken versetzen.

„Zwischen Clowns, Hexen und anderen Kreaturen haben nur die Mutigsten eine Chance. In einer post-apokalyptischen Welt hat das Böse wieder die Macht übernommen. So manch eine Kreatur wartet auf die Mutigen, die sich trauen, das Festival zu betreten“, heißt es.

Tickets gibt es online im Vorverkauf

„Traumatica“ wird vom 27. September bis 9. November (außer am 29. September) immer freitags bis sonntags stattfinden. Zusätzliche Termine bietet der Europa-Park am 24. Oktober, am 31. Oktober und am 7. November an. Die Vorpremiere ist am 25. September. Tickets sind im Vorverkauf online erhältlich. Alle Eintrittspreise sind online zu finden.

Der Zutritt zu „Traumatica“ ist ab 16 Jahren gestattet. Besucher, die jünger sind als 16 Jahre, auch in Begleitung eines Erziehungsberechtigten, haben laut Ankündigung keinen Zutritt. Einlass ist jeweils ab 18.15 Uhr, Beginn ist um 19 Uhr.

Neues Angebot im Traumzeit-Dome

Auch in diesem Jahr soll es laut Ankündigung die „VideoBooth@Scarecap“ auf dem Gelände geben. Dort haben Besucher die Möglichkeit, den eigenen „Gruselmoment“ festzuhalten und direkt über soziale Medien zu teilen, heißt es. Das „Video Booth System“ biete die Möglichkeit für Erinnerungen. Denn generell seien Film- oder Fotoaufnahmen bei „Traumatica“ nicht erlaubt.

Neben den sieben Horror-Attraktionen (siehe unten) seien auch die Attraktionen Pegasus, Matterhornblitz und Fluch der Kassandra VR geöffnet. Die Traumatica Eis-Show „Truth or Dare“ mit Sänger und Schauspieler Bela Klentze, Luftakrobatik von Artem Lyubanevych und Oleg Shakirov, Kontorsion von Astatine und Eiskunstläufern findet immer um 21 Uhr und 22.30 Uhr statt.

Dieses Jahr neu dabei ist das Angebot „Brain Shocker“ im Traumzeit-Dome. Der Europa-Park kündigt einen „ immersiven VR-Ride“ an, bei dem Besucher auf eine düstere Reise durch eine geheimnisvolle Anstalt geführt werden sollen. Tickets dafür soll es in Kürze im Ticketshop geben.

Zudem kündigt der Park eine „VIP Experience“ an, die die Leistungen des regulären Tickets, einen „unlimited Shoxterpass“, ein Essen und drei Freigetränke, einen reservierten Platz in der Traumatica Eis-Show und einen separaten VIP-Bereich auf dem Gelände beinhaltet.

„Cinema Macabre – Rise of Eleanor“

„Eleanor, eine von den Shadows erschaffene Kreatur, hat im vergangenen Jahr im Wax Museum ihr neues zu Hause gefunden. Sie lässt ihre Opfer vor Angst erbeben, um anschließend das mit Adrenalin gefüllte Blut für ihre Herren zu entnehmen“, kündigt der Europa-Park die erste Attraktion an. Ihr Hunger nach Adrenalin und ihre Macht seien „bis ins Unermessliche gestiegen“, sie lasse keine Gnade walten.

„Murderdome“

Kanonenschüsse, Schreie und lautes Knallen erwartet die Besucher im „Murderdome“. „Aus der Asche der ehrwürdigen Resistance wurden The Wasted geboren. Sie sind eine Gang aus ungezähmten Punks mit jugendlichem Leichtsinn und schwerem Geschütz, immer auf der Suche nach Nervenkitzel“, so der Europa-Park. „The Wasted“ hätten ihre eigene Arena kreiert.

„Unknown- Outbreak“

Im Raumschiff Unknown gibt es ein Problem: Die Aliens haben es sich dort bequem gemacht und wollen bleiben. Zudem breitet sich ein Virus aus. „Jeder, der sich traut, das Raumschiff zu betreten wird automatisch Teil des Rettungs-Trupps.“ Die Frage ist jedoch: Kann das entwickelte Gegenmittel über die Lüftung im Raumschiff verteilt werden bevor es zu spät ist?

„Tarot House - Hells Gate“

„Dunkle Mächte haben das Tarot House schon immer umgeben. Nachdem Madame Monroe genug Menschen geopfert hatte, konnte sie mit ihrem Zirkel endlich den Dämon beschwören, den sie sich als Verbündeten gewünscht hatte“, kündigt der Park die vierte Attraktion an. „Die Öffnung des Höllentors lässt Traumatica und die Unterwelt verschmelzen.“ Dämonische Kräfte würden das Tarot House und alle, die sich darin befinden, übernehmen.

„The Hill“

Im „The Hill“ scheine es, als würden die Wände zwischen Menschenwelt und Dunkelheit in sich zusammenfallen. Etwas habe das zuvor unbewohnte Areal eingenommen. Man wisse nicht, was genau dort haust, man wisse nur: „Es reißt Kinder mit sich und lässt besorgte Eltern zurück.“

„Studio - 13“

„Und Action! Was wäre eine bessere Gelegenheit als ein Festival, um Darsteller für den neuesten Film von „Traumatica Pictures“ zu finden?“, heißt es in der Ankündigung. Im neuen Filmstudio würden Bewerbungen an der Rezeption entgegengenommen. Vor Ort gebe es eine Studio-Tour. Dort soll gezeigt werden, wie Monster gemacht werden. „Die Grenze zwischen Realität und Fiktion ist nur hauchdünn. Und am Set läuft nicht immer alles so wie geplant.“

„Grim’s Funhouse - Freak Show!“

Um Grim und seine Gang geht es in „Grim’s Funhouse“. Der Hunger bei ihnen nach Unterhaltung und Spaß sei größer denn je. Neue Opfer müssten her und die Definition von Spaß liege immer im Auge des Betrachters. „Was zieht neue und mehr Besucher in das Funhouse? Eine Freak Show“, so der Park. „Zuerst eingesperrt und dann in den Wahnsinn getrieben“ sollen die Besucher zur Freude von Grim in die Arena geschickt werden.