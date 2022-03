2 Melek (Name geändert) spricht mit Ann-Kathrin Moritz (rechts) darüber, inwiefern der Krieg in der Ukraine auch ihre eigenen traumatischen Erfahrungen in Erinnerungen ruft. Foto: Moritz

Wenn Melek die Bilder sieht, die sie aus der Ukraine erreichen, muss sie an ihre eigene Geschichte denken. Sie sagt, sie könne verstehen, was die Menschen fühlen und denken – weil sie es selbst erlebt habe. Die 29-jährige Kurdin ist schwer traumatisiert. Seit zwei Monaten wird sie in der Donaueschinger Klinik am Vogelsang stationär behandelt.















Donaueschingen - Melek trägt in Wirklichkeit einen anderen Namen. Sie will anonym bleiben, denn gegen sie liege in der Türkei ein Haftbefehl vor, sagt sie. Dort habe sie sich für die Rechte der kurdischen Bevölkerung eingesetzt – sie selbst sei Kurdin. Özge Poyraz, Verwaltungsmitarbeiterin und Dolmetscherin dieses Gesprächs, geht davon aus, dass Melek sich nun auch vor der Organisation fürchten muss, der sie einst angehörte.