Traumapatient in Schenkenzell: Wie Benni zurück ins Leben gefunden hat

1 „Ich bin noch wer“: Auch die Kunsttherapie half Benjamin Hoch dabei, wieder zurück ins Leben zu finden. Foto: Niklas Ortmann Benjamin Hoch war „dem Boden ganz nah“: Durch einen Motorradunfall hatte er ein Trauma erlitten, das ihn bis ans Ende seiner Kräfte brachte. Dann kam er in eine Klinik in Schenkenzell.







Benni lebt jetzt wieder. Er war nicht tot, seinen schweren Motorradunfall hat er überlebt, aber es fühlte sich für ihn so an, als wäre der „alte“ Benni mit dem Unfall gestorben. Dann kam er nach Schenkenzell. Nach neun Wochen in Martina Dürrs Privatklinik für psychosomatische Medizin an der Winterhalde wird er sagen, dass er sich wie neugeboren fühlt. Ein Besuch in der Klinik, in der Menschen geholfen wird, die sich andernorts unverstanden fühlen.