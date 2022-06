1 Eine gute Lösung für die Betreuung von Kindern aus der Ukraine, aber auch von Jungen und Mädchen mit anderen Traumabelastungen, haben die Althengstetter Kitas gefunden. Foto: © bubutu - stock.adobe.com

Ein traumatisiertes Kind, das Kriegshandlungen wie in der Ukraine oder Gewalt in der Familie miterlebt hat, braucht eine besondere Betreuung. Mit selbiger sind jetzt die Althengstetter Kitas unter dem Dach des dortigen Familienzentrums deutschlandweit zum Vorzeigeprojekt geworden.















Althengstett - Die Kindertageseinrichtungen wurden mit dem Angebot "Traumaberater und Fachzirkel" in die deutschlandweite Liste "Best Practice" der "Alliance4Ukraine" aufgenommen – ein Zusammenschluss von mehr als 400 zivilgesellschaftlichen Organisationen, Unternehmen und Institutionen. Das Projekt wird vor allem vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie der Bertelsmann-Stiftung unterstützt. Franziska Binczik, Amtsleiterin Bildung, Betreuung, Bürgerengagement, berichtete unlängst in zwei Onlineveranstaltungen vor insgesamt mehr als 800 Teilnehmern über das Althengstetter Projekt.

Neben München, Berlin, Hamm oder Baden-Baden aufgelistet

Die "guten Beispiele" wurden zumeist in großen Städten initiiert, wo es entsprechende Spezialisierungen und Stabsstellen gibt, was auf Althengstett nicht zutrifft. Die Kommune ist bei Weitem der kleinste Ort neben Baden-Baden, Berlin, dem nordrhein-westfälischen Hamm oder München, der in die "Best Practice"-Liste aufgenommen wurde. In Hengstett und seinen beiden Ortsteilen wurde ein Zusatzangebot auf die Beine gestellt, das deutschlandweit aufhorchen lässt. Die spezielle Trauma-Arbeit dort hat laut Bürgermeister Clemens Götz einen Vorläufer beim Arbeitskreis Integration und kulturelle Vielfalt Althengstett, früher AK Asyl, der schon vor Jahren niederschwellig mit der "Sandtherapie" in diesem Bereich eingestiegen sei. Die Aufnahme in diese Liste zeige die Qualität der Kitas in allen drei Teilorten. "Alle Achtung!", kommentierte der Rathauschef die Aufnahme in die "Best Practice"-Liste. "Das Eingehen auf Traumata ist nicht nur was für studierte Fachleute", ist der Rathauschef überzeugt. Mit bescheidenen Mitteln könne man in diesem Bereich einiges bewirken.

Auch eine Selbsttherapie für Erzieher

"Der Kindergartenalltag hat den Ausschlag für das Projekt gegeben", berichtete die Amtsleiterin im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten – eine Säule des Qualitätsmanagements, weil das erworbene Wissen untereinander weitergegeben werde. Es gebe viele Situationen mit Traumabelastung, nicht nur durch Kriegserlebnisse, sondern beispielsweise auch in Trennungsfamilien. Man sei froh über diese kostenfreie Fortbildungsmöglichkeit: "Die Kinder können schwere Erlebnisse besser verarbeiten, die Erzieher ihre Arbeit besser machen". Ein Stück weit sei das auch eine Selbsttherapie für die Erzieherinnen, die es mit den Traumabelastungen zu tun bekämen. Auf alle Fälle sei es ein weiterer Baustein für das bessere Heranwachsen von Jungen und Mädchen.

Info: Projektbeschreibung

Ziel der "Alliance4Ukraine"– ist es, bewährte Lösungen für die Bedarfe Geflüchteter miteinander zu vernetzen. Die "Alliance4Ukraine" wurde von der gemeinnützigen Organisation "ProjectTogether" ins Leben gerufen und steht unter der gemeinsamen Schirmherrschaft der Bundesministerin des Innern und für Heimat, Nancy Faeser, und der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Integration und Flüchtlinge, Reem Alabali-Radovan.

Kommunen können pro Kindertagesstätte im Einzugsgebiet einer Kommune jeweils eine Fachkraft per Fernkurs (insgesamt circa 25 Stunden) zum Traumaberater qualifizieren. Die Traumaberater bilden während ihrer Ausbildung einen Fachzirkel zum gemeinsamen Lernen. Nach ihrer Qualifizierung unterstützen sie ihre Kollegen in den Einrichtungen bei der Betreuung (möglicherweise) traumatisierter Kinder. Die Gemeinde Althengstett als "Good Practice"-Träger hat kurzfristig die Fortbildung und Umsetzung für Fachkräfte organisiert.

Für die Stundenzahl der Fortbildung erfolgt eine (anteilige) Freistellung. Die genaue Terminierung der Fortbildungsstunden kann individuell mit den jeweiligen Fachkräften abgestimmt werden. Der Zirkel ermöglicht gemeinsames Lernen und einen Austausch der Mitglieder, die hier auch Fälle gemeinsam besprechen können. Dass im Fall der "Good Practice"-Kommune Althengstett die Kindertagesstätten in einem Verbund als Familienzentrum organisiert sind, erleichtert die Vernetzung enorm.

