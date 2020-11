Traum wird wahr Sängerin aus Bad Wildbad entdeckt

Conrad lebt zwischen Rottenburg und Horb und ist regelmäßiger Gast in einer Rockkneipe in Horb. Und an einem dieser Abende spielte dort die Band "Lucky Punch" - und vor allem die Sängerin Stephanie Seith hatte ihm gleich gut gefallen.

"Nach der ersten Runde kam der Wirt und sagte: ›Du, ich muss dir jemand vorstellen‹", erzählt Seith. Am Tisch saß eben jener Conny Conrad, der ihr das Angebot machte, dass er sie gerne produzieren möchte. Ihr selbst war er bis zu diesem Zeitpunkt noch unbekannt. Also tat sie am nächsten Tag das, was man dann eben so macht - sie googelte den Musiker im Internet. Schnell stellte sich dabei heraus: "Das sieht seriös aus, ist kein Fake, kein Geschwätz." Also traf man sich zum Kaffee und Seith entschied, auch bestärkt von ihrem Mann, das zu machen.

"Die Frau singt fantastisch"

Conrad zeigt sich begeistert von seinem Schützling: "Die Frau singt fantastisch." Inzwischen gebe so viele talentfreie Menschen, die sich Musiker nennen, findet er und fügt an, dass heutzutage die den größten Erfolg hätten, die am besten vermarktet werden. Er dagegen möchte zeigen, dass es auch noch "echte Musiker" gebe, Leute, die im Studio singen können, ohne dass die Stimme mit einem Computerprogramm verändert werde.

Also machten sie sich ans Werk und überlegten erst einmal, was sie produzieren möchten. Heraus kamen dabei zunächst zwei Stücke. "Rooftop" bezeichnet Seith, die diese Lieder unter dem Künstlernamen "Catra" singt, als absolutes Herzensstück, das sie als Dank für ihre drei Bandmänner geschrieben habe. Daraus machte Conrad eine orchestrale Ballade, auch ein Video wurde dazu produziert. Mit dem zweiten Stück, "Close to Heaven" wollen die beiden zeigen, "dass es auch abgehen kann".

Nun waren also die ersten beiden Titel fertig. Und wie geht es jetzt weiter? Da müsse man sich die Frage stellen, wie sich Musik heute verkaufe, sagt Conrad. Und das gehe mittlerweile zum großen Teil über die Streamingdienste wie Spotify oder auch über Youtube.

Täglich gibt es 40.000 neue Songs

Allein bei Spotify würden, so der Musiker weiter, pro Tag 40.000 neue Songs hochgeladen werden. Deshalb müsse man "am Anfang ganz schön rudern, dass man wahrgenommen wird", sagt er. Dazu müsse man Kontakt halten zu Radiosendern oder einer Tochterfirma von Sony, die unabhängige Labels vermarkte. Und man muss nachverfolgen, in welchen Gegenden die Musik am meisten gehört wird. Dies sei über die Werkzeuge etwa von Spotify möglich. Wenn dann also die Musik etwa in Frankfurt oft gestreamt werde, dann müsse man Kontakt zu Frankfurter Radiosendern aufnehmen. Über diese Werkzeuge habe man dann auch festgestellt, dass "Catra" am besten in den USA und Kanada ankomme.

"Das ist mit Herz und Liebe gemachte Musik. Die Leute wollen das", sagt er. Weder Conrad noch "Catra" machen sich aber etwas vor: "Das ist ein Prozess, der dauert Monate. Man braucht einen langen Atem, aber den haben wir."

Bei allem geht es Seith darum, ihr "tolles Hobby" auszuüben. Die Bad Wildbaderin ist Vollblutmusikerin und hat das von ihren Eltern geerbt. Ihr Vater Hans-Peter (Pit) Kränzle spielte mehr als 50 Jahre lang in der Coverband "Sergeant Pit", die Mutter mehr als 30 Jahre im Akkordeonorchester. Seith selbst stand mit sechs Jahren zum ersten Mal auf der Bühne, hat verschiedene Musikinstrumente erlernt nahm Gesangsunterricht. Seit 2004 singt sie in Bands, seit 2007 auf Hochzeiten. Seit 2018 ist sie die Frontfrau von "Lucky Punch" - und das soll auch trotz ihrem Projekt "Catra" so bleiben. Sie will "mit Musik den Leuten das Leben schöner machen".

Weg über Castingshows unvorstellbar

Wenn sie damit dann auch noch Geld verdienen kann, umso besser. Aber sie weiß auch: "Da wird man nicht reich damit, aber das ist gar nicht das Ziel." Um zu unterstreichen, wie schwer das ist, nennt Conrad eine Zahl: Pro Klick auf Spotify etwa erhalte der Künstler 0,0003 Cent. Und das auch nur, wenn das Lied dann auch mindestens 30 Sekunden läuft. Deshalb sieht er die Plattform auch vor allem als Marketingwerkzeug. Auch wenn es dort nicht schlecht laufe. Drei Wochen nach dem Start etwa sei "Catra" in den Top20 gewesen, auch sonst werde man überall im 1000er-Bereich gestreamt. Auch das Youtube-Video sei bereits mehr als 1000 mal geklickt worden. "Das sind dann schon mehr als nur Mama und Papa", ist er zufrieden und sagt: "Wir sind auf einem guten Weg." Zufrieden ist auch Seith: "Wir wissen gar nicht, wo es hinläuft. Aber das kann mir keiner mehr nehmen." Sie sei an dieser Erfahrung gewachsen und habe eine Möglichkeit gefunden, meine Freude mit anderen zu teilen: "Das möchte ich gar nicht mehr missen."

Und wie geht es weiter? "Ich gehe nach wie vor arbeiten und bringe meine Tochter in die Schule", sagt sie lachend. Spätestens im Frühjahr soll es dann mit den nächsten Songs weitergehen. Den Weg über irgendwelche Castingshows im Fernsehen dagegen kann sie sich nicht vorstellen: "Ich mache mir meinen eigenen Namen, der ist auch im nächsten Jahr noch da."