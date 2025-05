Traum vom Kino Hechinger dreht Science-Fiction-Film – das ist geplant

Der in Hechingen aufgewachsene Roberto Senatore möchte für seine Liebsten ein Andenken hinterlassen. Dafür arbeitet er intensiv an seinem ersten Film. Ein zentraler Drehort ist das Römische Freilichtmuseum in Stein. Dort soll 2026 auch die Premiere steigen.