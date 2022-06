1 In der Schlussphase versuchten die Freudenstäder alles, der Ausgleich sollte aber nicht mehr gelingen. Foto: Hug

Schon nach dem ersten Relegationsspiel war der Traum für die SpVgg Freudenstadt von der Landesliga ausgeträumt. Gegen einen keineswegs übermächtigen TSV Ofterdingen verlor man in Hirschau am Ende knapp aber nicht unverdient mit 0:1. Schütze des goldenen Tores für die Ofterdinger war Tim Löffler.















TSV Ofterdingen – Spvgg Freudenstadt 1:0 (1:0). Für den kurzfristig erkrankten SpVgg-Trainer Mathias Trautwein stand dessen Co-Trainer Michel Höck an der Linie und coachte das Team. Die über 750 Zuschauer im herrlich gelegenen Spitzberg-Stadion sahen von Beginn an dominante Älbler, und ein Kopfball von deren Spielertrainer Dominik Laur konnte gerade noch auf der Linie geklärt werden. Kurz danach fand der überragende TSV-Spieler Jannik Schmitt in Torspieler Lukas Reuther seinen Meister. Nicht nur diese gefährlichen Aktionen wurden über die rechte Seite des TSV vorgetragen.

Jannik Schmitt stark

Die Kurstädter kamen mit dem Laufe der Begegnung nun besser ins Spiel, konnten aber nach gut 25 Minuten die bis dato spektakulärste Aktion nicht verhindern. Tim Löffler zog aus gut 16 Metern Vollspann ab, und die Kugel sprang vom linken an den rechten Innenpfosten und von dort ins Feld zurück. Ofterdingen war vor allem gefährlich, wenn der pfeilschnelle Jannik Schmitt mit dem Ball am Fuß durch die Freudenstädter Defensive lief.

Ausgleich verpasst

Nach gut einer halben Stunde dann die TSV-Führung. Tim Löffler stahl sich unbemerkt im Rücken von Nick Seifert frei und drosch die Kugel relativ ungestört ins kurze Eck des SpVgg-Tores. Noch vor dem Wechsel fast der Ausgleich, als ein Freistoß von Anton Bensch das Gebälk das Ofterdinger Gehäuses erzittern ließ.

Zuviel durchs Zentrum

Nach dem Wechsel war es wieder Jannik Schmitt, der nach einem feinen Solo nur an Keeper Reuther scheiterte, der Nachschuss wurde gerade noch geblockt. Mit Verlauf der Spielzeit ließen die Kräfte der Laur-Elf merklich nach, und Freudenstadt kam viel besser ins Spiel, die Angriffe waren aber zu Zentrum lastig, um die kompakt verteidigenden Ofterdinger vor allzu große Probleme zu stellen.

Gelb-Rot

Diese schwächten sich noch zusätzlich, als sie ab der 58. Minute dank einer Gelb-Roten Karte in Unterzahl weiter spielen mussten. Zwar war die Höck-Truppe weiterhin bemüht, den Ofterdinger Kasten zu bestürmen, musste aber höllisch aufpassen, dass die wenigen Konter – meist über Jannik Schmitt – nicht zum endgültigen K.o. führten. So scheiterte der Ofterdinger Entscheidungsspieler nach feinen Solis gleich zweimal am gut reagierenden Lukas Reuther im SpVgg-Kasten. So hatte der TSV trotz weniger Spielanteilen weiterhin die besseren Gelegenheiten.

Keeper Reuther stürmt mit

Bei den Freudenstädtern stürmte gegen Ende der Begegnung sogar Keeper Reuther mit, aber außer einem abgefälschten Bensch-Schuss und einigem Gestocher im TSV-Strafraum gab es eigentlich keine Gefahr vor dem Kasten von Leon Beuter. So rettete der Vertreter der Alb den knappen Vorsprung mit allem was dazu gehört abgezockt über die Zeit.

Stimmen zum Spiel

Dominik Neubert (Abteilungsleiter SpVgg Freudenstadt): "Wir können stolz sein auf unser Team. Wir rechneten überhaupt nicht damit, mit der jungen Truppe in die Relegation zu gelangen. So bekamen wir noch eine tolle Zugabe vor herrlicher Kulisse, welche wir nun knapp verloren haben. Nimmt man aber die gesamte Saison, war es eine tolle Leistung."

Michel Höck (Co Trainer SpVgg Freudenstadt): "Es war ein sehr schweres Spiel bei der Hitze gegen einen individuell vielleicht besser besetzten Gegner. In der zweiten Halbzeit haben wir den Kampf angenommen, und das Team hat gezeigt, wenn es eng wird, halten wir zusammen. Ich bin stolz auf die Jungs auch wenn’s nicht ganz gereicht hat.

Alfred Schweizer (Präsident Sportkreis Freudenstadt) "Die Ofterdinger haben den jungen Freudenstädtern zu Beginn den Schneid etwas abgekauft. Im zweiten Abschnitt lief es besser, aber ich denke die Erfahrung hat der SpVgg etwas gefehlt."

Dominik Laur (Spielertrainer TSV Ofterdingen): "Ich denke der Erfolg war über das gesamte Spiel gesehen verdient, auch weil wir ein klares Chancenplus hatten. Nun wartet aber der FV Rottweil, was bestimmt nicht leichter wird."

Aufstellungen

SSV Ofterdingen: Leon Beuter, Claudio Rago, Gianluca Wagner, Daniel Knop, Tim Löffler (75. Jonas Walker), Jannik Schmitt, Daniel Dehner (66. Leon Trage), Dominik Laur (79. Slavko Filipovic), Maurice Heim, Steffen Schanz (66. Jan Schwabe), Fabian Schmid,

SpVgg Freudenstadt: Lukas Reuther, Nick Seifert (56. Patrick Ostojic), Pascal Fahrner, Marcel Waidelich, Ümit Kaan Celikkol (75. Jannis Armbuster), Dogukan Süzgec, Steffen Wurster (80. Sven Maywurm), Anton Bensch, Devrim-Can Barkin (75. Matthias Weimer), Mathias Ade, Alieu Camara.

Schiedsrichter: Patrick Stephany.

Assistenten: Michael Jörg, Christian Runge.

Zuschauer: 750.

Tore: 1:0 (33.) Tim Löffler). FV 08 Rottweil – SV Rohrau 4:0

