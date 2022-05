1 Adrian Krasniqi vom BSV Rottweil trainiert hart für sein Profi-Debüt. Foto: Rohde

Ein lang gehegter Traum geht für Ardian Krasniqi in Erfüllung. Der 25-jährige Boxer des BSV Rottweil wechselt in das Profilager.















Die Box-Familie Krasniqi hat einen weiteren Profi-Kämpfer: Am Samstag, 4. Juni, ist es so weit: Ardian Krasniqi feiert sein Debüt im Ring. In Wangen im Allgäu steigt der 25-jährige Rottweiler erstmals als Profi in das Viereck im Rahmen eines Kampfabends von Timo Schwarzkopf.

"Ich freue mich riesig auf diesen Moment. Ein Traum geht in Erfüllung. Ich hatte bei den Amateuren seit 2020 keine Visionen und Ziele mehr", so der 1,85 Meter große und aktuell 84 Kilogramm schwere Athlet des Boxsportverein Rottweil. "Bis zum Kampfabend in vier Wochen", wenn er dann über maximal vier Runden a drei Minuten in den Ring steigen wird, "muss ich noch Gewicht nach unten korrigieren, weil im Halbschwergewicht 79,6 Kilogramm das Maximum sind, sonst ginge es ins Cruisergewicht", ist er motiviert, optimistisch und dennoch demütig dankbar für diese Chance, die er sich über Jahre durch harte Trainingsarbeit mit viel Disziplin erschaffen hat.

Will zeigen, wie gut ich bin

"Ich muss mich jetzt zeigen, wie gut ich bin und wohin mein Weg bei den Profis gehen kann", hat Ardian Krasniqi vor zwölf Jahren 2010 mit dem Boxen als Jugendlicher beim BSV in der Doppelsporthalle begonnen. Wie einst Onkel und Weltklasseboxer Luan Krasniqi fasziniert vom 2021 verstorbenen BSV-Macher Albert Weichert gefördert. "Albert war immer ein Vorbild und ich bin froh, dass mich Luan managt, mit Rat und Tat zur Seite steht und mein Vater mich trainiert", ist Luans Bruder Agim seit jeher darauf bedacht, dass seine Söhne wie früher der Weltklasse-Schwergewichtsprofi bei den Amateuren eine grundsolide technische Ausbildung genossen haben.

70 Amateurkämpfe absolviert

Das Älteste der vier Kinder hat nach rund 70 Amateurkämpfen (nur vier Niederlagen) den sportlich zweiten "Bildungsweg" gewählt. Im Klartext: Ardian Krasniqi hat sich erst um die Schule, Beruf und Studium gekümmert. "Da habe ich mich hochgearbeitet mit Fleiß und Beharrlichkeit", erzählt er nicht ohne Stolz wie er über die Hauptschule, Realschulabschluss, Berufskollege und Studium 2021 zum Wirtschaftsinformatiker wurde und heute bereits einen erfolgreichen Berufsweg eingeschlagen hat. Dies macht ihn vom Boxen von Beginn an unabhängig. Und Intelligenz hat beim Faustkampf noch nie geschadet. In Wangen wird er versuchen "meine Familie, meine Freunde und die Fans in der Halle stolz zu machen und alles zu geben."

Unterstützung durch Firat Arslan

Neben Luan Krasniqi wird auch der mehrfache Cruiser-Ex-Weltmeister Firat Arslan aus Göppingen zusehen. Ebenso der frühere TV bekannte Universum-Cutman Volker Grill aus Heidelberg, der heute Vizepräsident des Deutschen Boxsport-Verbandes ist. "Firat kennt sich aus und hilft uns, weil er sich mit den Rahmenbedingungen gut auskennt und wir am Anfang ja keinen Vertrag in Berlin oder Hamburg bei einem Boxstall angenommen haben. Ich habe in Rottweil ein eigenes, großes Gym mit Boxring und besten Trainingsmöglichkeiten. Hier ist meine Heimat, hier fühle ich mich wohl", erinnern die Worte des zweiten Krasniqi-Profis in der Familie an jene von Luan vor 20, 25 Jahren.

Verzögerung wegen Corona

"Es hat sich leider durch die Pandemie etwas gezogen. Ich wollte schon 2021 starten, doch seit 2019 hatte ich keine Amateurkämpfe mehr", bekam er am 1. Januar 2022 seine Profi-Lizenz. Ein erster Debüt-Versuch im März als Vorkämpfer bei Ex-Champion Felix Sturm in Köln wurde noch einmal verlegt.

"Ich bin allerdings seit November mit der Konditionsarbeit im Training. Die letzten Wochen ging es neben dem Training im Gym direkt am Neckar an den Sandsack, an die Pratzen und der Maisbirne auch im Rottweiler Stadion auf die Tartanbahn und in die Sandgrube." Ab dieser Woche steht das Sparring an mit mehreren A-Kader-Boxern aus dem Amateurlager und drei Athleten aus Italien die extra nach Rottweil kommen werden. Im Wechsel wird Ardian Krasniqi dann jeden Tag sechs bis sieben Runden gegen verschiedene Herausforderer herunterspulen.