5 Mit Nebel und Dudelsackbegleitung marschierten die sieben Clans in die Arena ein. Foto: Grimm

Albstadt-Pfeffingen - Die Besucher kamen in Scharen, um die sieben schottisch-schwäbischen Clans um Ruhm und Ehre kämpfen zu sehen. In sieben Disziplinen traten die Zweiergruppen an, um den begehrten Trinkhorn-Wanderpokal für sich zu gewinnen.

Zum ersten Mal sind diese Gaudi-Spiele – angelehnt an die berühmten schottischen Highland-Games – im schwäbischen Hochland von Pfeffingen veranstaltet worden. Initiator Steffen Bendrin und sein Clan, allesamt begeisterte Fans dieser Spiele und der schottischen Art, hoffen, dass sich die "Traufgames" in Pfeffingen etablieren lassen. Die Premiere jedenfalls hatte die Zeichen dafür auf Erfolg gestellt, findet Steffen Bendrin. "Ein bissle schottischer Regen darf sogar sein", meinte Bendrin im Vorfeld. "Aber bitte nicht allzu viel und nicht in Strömen". Petrus oder sein schottischer Vertreter hatten dies wohl gehört und ließen diesen Wunsch treffsicher in Erfüllung gehen. Ein ordentlicher Regenschauer zu Beginn des Festes löste sich anschließend in Wohlgefallen auf, Wolken und Sonnenschein wechselten sich ab, getoppt vom Wind der Alb, der wie jeder Einheimische weiß, dem schottischen durchaus Konkurrenz machen kann.

Spezialitäten von der Insel

Auch das Essen nahm schottische Züge an – eine "Traufgamer-Wurst",Metzger Bosch aus Schwenningen extra hergestellt. Es gab aber auch eine Variante für Vegetarier vom großen Holzgrill. Natürlich fehlte auch Irisches Bier, ein Met- und ein Whiskystand nicht, welche die zahlreichen Besucher mit flüssigen Spezialitäten von der Insel verköstigten.

Um 14 Uhr marschierten die Kämpfer und eine Kämpferin in Schottenrock und verpflichtenden Clan-Schild mit Qualm und Feuer in die Kampfarena ein, begleitet – wie es sich standesgemäß gehört – mit schottischer Musik von der Dudelsackgruppe "Highland Sack".

Mit dabei war auch Robin Sulzer aus Pfeffingen. Der 18-Jährige spielt in zwei Bands: zum einen bei den "Original Royal Sulgemer Crown Swamp Pipers" und bei den "Heidelberg and District Pipes and Drums". Gesiegt hat er im vergangenen Jahr beim "Atholl Highland Gathering" in Schottland bei der U18 Competition und war somit "Overall U18 Champion International".

Ehre für die verstorbene Queen

Der Pfeffinger Schottlandfan spielte zu Ehren der am Donnerstag in Schottland verstorbenen britischen Queen Elisabeth II. ein Dudelsacksolo hoch oben auf den Hang über der Sportarena und eröffnete die Spiele mit kollektiver Gänsehaut.

Im Zweierteam kämpften die Recken anschließend in den Disziplinen Baumstammwerfen, Tauziehen, Hindernislauf – natürlich mit witzigen Einlagen und einer fiesen Wippe – und maßen sich im Haggis-Weitwurf. Bei letzterer Disziplin wurde allerdings nicht das schottisches Nationalgericht aus gefülltem Schafsmagen als Wurfgeschoss genutzt, sondern das schottische Gegenstück zum bayrischen Wolpertinger, "Haggis" genannt, in Form eines Plüschlammes.

Steinhochwurf erfordert Kraft

Zuletzt stand Steinhochwurf sowie als Überraschungsaufgabe Feuer machen mit Feuerstein samt Kerze anzünden auf dem Programm. Das schafften nur fünf der sieben Teams. Die beiden Steine für den Steinhochwurf mit etlichen Kilo Gewicht und entsprechender Größe wurden von den "Albstone"-Malerinnen Tamara Neusch und Anja Meißburger kunstvoll gestaltet. "Fast zu schade zum Werfen", findet Organisator Bendrin. Am Sonntag teilte er mit, dass einer dieser künstlerisch und ideell wertvollen Steine entwendet wurde. "Wir bitten den Fan unserer Spiele und der Steinmalerin, das wertvolle Stück zurückzugeben", sagte Bendrin – schließlich stecken darin 30 Stunden künstlerische Arbeit. Auf dem Stein ist in liebevoller Kleinarbeit der Kopf eines zotteligen schottischen Hochlandrindes zu sehen.

"Asoziale Brunnenprügler" gewinnen

Nach den schweißtreibenden Kämpfen standen schließlich die Sieger fest. Platz eins belegte der Clan der "Asozialen Brunnenprügler" mit Lars Ehrlich und Chris Sadowski, wobei letzterer auch in der Einzelwertung den ersten Platz belegte. Der Clan "Deagh Charaidean" mit Nico Juhas und Sascha Day eroberten den zweiten Platz. Auch Nico Juhas konnte sich in der Einzelwertung den zweiten Platz sichern. "Mc Schnog 2" aus Bitz mit Kata Fitrzyk und Robert Bernd sicherten sich den dritten Platz. Abends nach der Siegerehrung spielt die Freiburger Irish-Fast-Folk Band Restless Feet.