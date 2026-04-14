Trauerkultur in Lörrach: Friedhofscafé lädt zum Verweilen und Begegnen ein

Die Friedhofsverwaltung Lörrach lädt alle Bürger zum ersten „Friedhofscafé“ auf dem Hauptfriedhof, Raiffeisenstraße 50, ein. Die Auftaktveranstaltung findet am Sonntag, 19. April, von 14 Uhr bis 16 Uhr statt. Gemeinsam mit Partnern der katholischen und evangelischen Kirche, dem Hospiz am Buck sowie der Ambulanten Hospizgruppe Dreiländereck wird damit ein neues, dauerhaftes Angebot ins Leben gerufen: Künftig soll das Friedhofskaffee regelmäßig an jedem dritten Sonntag im Monat stattfinden.

Offener Treffpunkt Zur Eröffnung sind alle Interessierten eingeladen, bei einer Tasse Kaffee und einer kleinen Auswahl an Kuchen – auf Spendenbasis – miteinander ins Gespräch zu kommen. Das Friedhofskaffee versteht sich als offener Treffpunkt für Menschen jeden Alters: für Angehörige, Besucher sowie für alle, die den Friedhof einmal bewusst als Ort der Ruhe, des Erinnerns und der Begegnung erleben möchten.

Menschen zusammenbringen

„Der Hauptfriedhof ist weit mehr als ein Ort des Abschieds – er ist auch ein Ort der Erinnerung, der Besinnung und des Miteinanders. Mit dem Friedhofskaffee schaffen wir ein niedrigschwelliges Angebot, das Menschen zusammenbringt und Raum für Begegnung in besonderer Atmosphäre bietet“, wird Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdić in der Mitteilung der Stadt Lörrach zitiert. Auch Olaf Andris, Leiter des Eigenbetriebs Friedhof, freut sich auf den Auftakt: „Wir möchten den Hauptfriedhof stärker als Ort des Aufenthalts erlebbar machen – als einen Raum, an dem man innehalten, erinnern und zugleich in zwangloser Atmosphäre ins Gespräch kommen kann. Das Friedhofskaffee soll ein einladender Treffpunkt für alle sein“, wird er in der Mitteilung zitiert.

Je nach Witterung findet die Veranstaltung unter dem Sonnensegel oder unter der Arkade der Abdankungshalle statt.