Trauerkultur in Lörrach: Friedhofscafé lädt zum Verweilen und Begegnen ein

Die Stadt Lörrach will ein neues Angebot auf dem Hauptfriedhof etablieren, das monatlich stattfindet.
Die Friedhofsverwaltung Lörrach lädt alle Bürger zum ersten „Friedhofscafé“ auf dem Hauptfriedhof, Raiffeisenstraße 50, ein. Die Auftaktveranstaltung findet am Sonntag, 19. April, von 14 Uhr bis 16 Uhr statt. Gemeinsam mit Partnern der katholischen und evangelischen Kirche, dem Hospiz am Buck sowie der Ambulanten Hospizgruppe Dreiländereck wird damit ein neues, dauerhaftes Angebot ins Leben gerufen: Künftig soll das Friedhofskaffee regelmäßig an jedem dritten Sonntag im Monat stattfinden.