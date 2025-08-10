Trauergruppen in Lörrach: Unbeschwerte Stunden trotz der Trauer

Zum ersten Mal haben sich 30 Kinder der Trauergruppen der „Tapferen Herzen“ mit ihren Familien zu einem gemeinsamen Wochenende im Schwarzwald getroffen.

Seit mittlerweile zehn Jahren begleiten ausgebildete Kinder- und Jugendtrauerbegleiter der „Tapferen Herzen“ Kinder und ihre Familien in ihrer Trauer. Mit diesem besonderen Wochenende konnte nun ein neuer Rahmen geschaffen werden, um über die Gruppen hinaus miteinander in Kontakt zu kommen, heißt es in einer Mitteilung des Familienzentrums Kinderland Lörrach

Unbeschwert in einem geschützten Rahmen

„Es war einfach schön zu sehen, wie die Kinder gemeinsam gelacht, gebastelt und gespielt haben – ganz unbeschwert, aber doch in einem geschützten Raum, wo jeder weiß, wie sich Trauer anfühlt“, erzählt eine Mutter. Während alle Väter vormittags das Mittagessen zubereiteten, standen neben Bastelaktionen und einer Wanderung auch Austausch und freies Spiel auf dem Programm. So entstand ein Ort der Begegnung, an dem Erinnerungen geteilt, neue Freundschaften geschlossen und das Gefühl gestärkt wurde, nicht allein zu sein, heißt es.

Kontakte aus den Trauergruppen vertiefen

Die Idee, die Kontakte aus den Trauergruppen bei einem gemeinsamen Wochenende zu vertiefen, wurde durch das Engagement der ehrenamtlichen TrauerbegleiterInnen sowie durch Spenden und den diesjährigen Fairways Preis des SC Freiburg ermöglicht. Ein Vater fasste das Wochenende mit den Worten zusammen: „In meiner Trauer habe ich mich oft allein gefühlt. Hier zu erleben, wie es anderen Vätern geht, und zu sehen, dass wir eine Gemeinschaft sind, gibt mir sowie meinen drei Kindern Hoffnung und Kraft für die Zukunft“, heißt es in der Mitteilung.

Die Kinder haben gemeinsam Steine bemalt. Foto: zVg

„Wir möchten auch in Zukunft solche Wochenenden anbieten, denn sie zeigen, wie wichtig langfristige Begleitung und Begegnung über den Gruppenrahmen hinaus sind“, wird Angelika Mauch, ehrenamtliche Kinder- und Jugendtrauerbegleiterin der Tapferen Herzen, in der Mitteilung des Familienzentrums zitiert.

Damit erinnern sie an verstorbene Familienmitglieder. Foto: zVg

Familien, die von einem Verlust betroffen sind, können sich jederzeit an die „Tapferen Herzen“ wenden. Die Trauergruppen bieten Kindern, Jugendlichen und ihren Familien einen geschützten Ort, um über das zu sprechen, was sie bewegt und belastet, und um zugleich gemeinsam neue Kraft zu schöpfen. Kontakt: E-Mail an tapfereherzen@kinderland-loerrach.de, Tel. 07621 / 16 33 950 (Angelika Mauch/Kerstin Trefzer).