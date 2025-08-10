Trauergruppen in Lörrach: Unbeschwerte Stunden trotz der Trauer

Zum ersten Mal haben sich 30 Kinder der Trauergruppen der „Tapferen Herzen“ mit ihren Familien zu einem gemeinsamen Wochenende im Schwarzwald getroffen.
Seit mittlerweile zehn Jahren begleiten ausgebildete Kinder- und Jugendtrauerbegleiter der „Tapferen Herzen“ Kinder und ihre Familien in ihrer Trauer. Mit diesem besonderen Wochenende konnte nun ein neuer Rahmen geschaffen werden, um über die Gruppen hinaus miteinander in Kontakt zu kommen, heißt es in einer Mitteilung des Familienzentrums Kinderland Lörrach