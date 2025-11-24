Trauergruppe in Lörrach: Wenn Eltern um ihre Kinder trauern

Serie: Trauer und Hoffnung – Sternenkinder sind immer ein Teil der Familie. Die Trauergruppe „Geliebte Sterne“ aus Lörrach will das Thema Abort und Totgeburt aus der Tabuzone holen.
Sternenkind ist ein liebevolles Wort für eine grausame Erfahrung. Denn es bedeutet, dass eine Frau oder Eltern ihr Kind verloren haben. Entweder vor, während oder kurz nach der Geburt. Zurück bleiben Frauen und Männer, die in ihrem Zuhause mit bereits gekaufter Babykleidung oder einem -bettchen an ihren Verlust erinnert werden.