Trauergruppe in Lörrach: Wenn Eltern um ihre Kinder trauern

Serie: Trauer und Hoffnung – Sternenkinder sind immer ein Teil der Familie. Die Trauergruppe „Geliebte Sterne“ aus Lörrach will das Thema Abort und Totgeburt aus der Tabuzone holen.

Sternenkind ist ein liebevolles Wort für eine grausame Erfahrung. Denn es bedeutet, dass eine Frau oder Eltern ihr Kind verloren haben. Entweder vor, während oder kurz nach der Geburt. Zurück bleiben Frauen und Männer, die in ihrem Zuhause mit bereits gekaufter Babykleidung oder einem -bettchen an ihren Verlust erinnert werden.

Ein Tabuthema Es ist zugleich ein Tabuthema, weil viele nach einer Fehl- oder Totgeburt schweigen, weil ihre Trauer oft auf Unverständnis stößt und es an Unterstützung mangelt. Davon können auch Nadine Brand und Kristine Turkauf berichten, die im Jahr 2022 eine Trauergruppe für Sterneneltern ins Leben gerufen haben.

Turkauf ist seit 20 Jahren Hebamme und hat sich zum Thema Kindsverlust in der Schweiz weitergebildet. Brand ist Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin mit Weiterbildung zur Trauerbegleiterin. Seit 2024 firmiert die Trauergruppe unter „Gebliebte Sterne“ unter dem Dach von „Tapfere Herzen“ des Familienzentrums Lörrach.

Raum zur Verarbeitung

Es sind Worte und Begrifflichkeiten, die den feinen Unterschied in der Trauerarbeit machen. Denn niemand soll sich ausgeschlossen oder gar unverstanden fühlen. Es ist den beiden Frauen wichtig, dass Betroffene den Raum erhalten, das Erlebte zu teilen und gemeinsam zu verarbeiten. Und dass sie mit all ihren Reaktionen und Gefühlen ernst- und als Eltern wahrgenommen werden, ganz gleich, ob das Kind ein Frühabort innerhalb der ersten zwölf oder eine Totgeburt nach der 24. Schwangerschaftswoche ist.

„Jeder hat einen Verlust zu betrauern“

„Jeder hat einen Verlust zu betrauern“, sagt Nadine Brand. Verglichen, welcher wohl schlimmer sein könnte, werde da nicht. Gearbeitet wird mit Frauen, aber auch Paaren, in geschlossenen Gruppen jeweils an acht Abenden im Abstand von etwa zwei bis vier Wochen. Aus dem Feedback der allerersten Gruppe wissen Turkauf und Brand, dass es für die Betroffenen mehr Sicherheit gebe, wenn die Personen nicht wechselten.

„So kann man den Weg der Trauer von Anfang bis Ende gemeinsam gehen“, erklären die Frauen. Die Teilnehmer bekämen auch Werkzeuge an die Hand, um mit dem Verlust leben zu lernen und die Resilienz, also die psychische Widerstandskraft, zu stärken.

Freude und Schmerz

Teils entstünden Freundschaften, manche entschieden sich, wieder schwanger zu werden oder seien es schon während eines Kurses. „Es berührt mich zu sehen, wie dann auch die Freude darüber geteilt wird.“ Und auch die Zwiespältigkeit der Gefühle zwischen Freude und Schmerz dürften in der Gruppe ein Thema sein.

Nadine Brand und Christine Turkauf arbeiten dafür, dass Sterneneltern Rückhalt bekommen. Foto: Maja Tolsdorf

Nadine Brand weiß, wovon sie spricht, sie sei selbst Sternenmama, was sich nun zum 18. Mal jähre, und hat später Kinder zur Welt gebracht. „Das Sternenkind bleibt immer ein Teil der Familie“, sagt sie. Deshalb sei es ihr wichtig, für das Tabuthema zu sensibilisieren und anzuerkennen, dass auch Schwangere und Paare, die ihr Kind schon früh verlieren, Eltern sind und bleiben.

„Es ist schon ein kleiner Mensch, den eine Schwangere in der zwölften Woche mit sich trägt“, erklärt Brand. Und tatsächlich ist dieser Winzling mit übergroßem Kopf auf Ultraschallbildern und Illustrationen im Internet deutlich zu erkennen.

Anerkennung und Rückhalt

Die heutige Bildgebung sei laut der beiden Frauen auch ein Grund dafür, warum Schwangerschaft und Elternsein vermehrt in den Fokus rückten. Das Leben von Paaren wird auf den baldigen Nachwuchs ausgerichtet, während dies in den Großelterngenerationen in diesem Maße oft nicht möglich gewesen sei.

Entsprechend schwerer wiege häufig der Verlust, der nicht nur die Anerkennung brauche, sondern auch den Rückhalt, für den die Trauergruppe „Geliebte Sterne“ arbeitet und für den die Vernetzung von Angeboten eine tragende Rolle spielt.

Kontakt per E-Mail unter geliebtesterne@kinderland-loerrach.de, weitere Infos unter mein-sternenkind.net