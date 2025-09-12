Trauergruppe in Lörrach: Depression und Suizid aus der Tabu-Zone holen

Die Trauerbegleiter der „Tapferen Herzen“ bieten Veranstaltungen für Betroffene und Fachkräfte.
Seit dem Jahr 2016 begleiten ehrenamtliche Kinder- und Jugendtrauerbegleiter bei den „Tapferen Herzen“ Kinder und Jugendliche, die den Verlust eines geliebten Familienangehörigen erlebt haben, im Rahmen von Einzelbegleitungen oder Kindertrauergruppen. Daneben führen sie Beratungsgespräche mit Familien, bei denen sowohl der Abschied von einem geliebten Menschen noch vor ihnen liegt, als auch mit Familien, die den Verlust bereits erleben mussten.