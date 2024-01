Trauerfeier für Wolfgang Schäuble: Eine ganze Stadt und viele Weggefährten verabschieden sich

10 Ingeborg Schäuble (Mitte), flankiert von ihrer Tochter Christine Strobl und ihrem Schwiegersohn Thomas Strobl auf dem Weg zur Trauerfeier in der Offenburger Stadtkirche. Foto: dpa/Uwe Anspach

Fünf Jahrzehnte hat Wolfgang Schäuble Offenburg im Bundestag vertreten. Jetzt gaben Größen der Politik, aber auch viele Bürger dem Politiker sein letztes Geleit. Vor dem Tod hatte er keine Angst.









Durch die evangelische Stadtkirche in Offenburg schallt „O du fröhliche“. Tapfer singt die große Trauergemeinde in dem voll besetzten Gotteshaus das berühmte Weihnachtslied, das die gesamte Christenheit zur Freude ermahnt. Wolfgang Schäuble wollte es so. „Seit Weihnachten steht der Himmel offen“, sagt die evangelische Landesbischöfin von Baden, Heike Springhart. Dies sei auch Schäubles tiefste Überzeugung gewesen, der sich zeitlebens als gläubiger Protestant verstanden hatte.