Trauerfeier in Ebingen

Der Schock über den plötzlichen Tod der pensionierten Konrektorin der Oststadtschule sitzt noch tief, wie die Trauerfeier auf dem Friedhof Ebingen zeigte.















Albstadt-Ebingen - Groß war die Trauer und überwältigend die Anteilnahme bei der Beisetzung von Inge Nill am Samstag auf dem Friedhof Ebingen. Wegbegleiter aus Schule und Kirchengemeinde, Sportverein und Freundeskreis bildeten eine Wagenburg um die sichtlich tief getroffene Familie der pensionierten Konrektorin der Oststadtschule, die mit 66 Jahren unerwartet gestorben war.

"Von einem Moment auf den anderen mitten aus dem Leben gerissen", das konnte auch Pfarrer Uwe Stier nicht fassen, der bewegende Worte fand für einen Menschen, zu dem "die Liebe bleibt". Stier ging auf "den Charakter und die Einstellung" der Lehrerin ein, die zu einem Kind mit Behinderung auf dem Heuberg, dass sie neben dem Dienst in der Tieringer Grundschule unterrichtet hatte, noch lange danach engen Kontakt gepflegt habe. Bis vor einem Jahr habe sie mit Herz und Engagement in der Oststadtschule unterrichtet und Schüler wahrlich gefördert – streng, aber gerecht.

Die Schwestern verband mehr als die gemeinsame Jugend

Auch das besonders enge Verhältnis zu ihrer Schwester Bärbel Bertrand vergaß der Pfarrer nicht zu erwähnen – beide verband zudem die ehrenamtliche Arbeit in der katholischen Kirchengemeinde Heilig Kreuz, aus der Inge Nill, die Kommunionhelferin und Lektorin, die sich für den Weltgebetstag, die Sternsinger und beim Kommunionunterricht eingebracht hatte, "nicht wegzudenken sei".

Pfarrer Stier: "Im Haus Gottes gibt es ein Wiedersehen"

Hier wie in ihrer Ehe mit Rolf Nill und in der Beziehung zu ihren Töchtern Claudia und Bettina habe Inge Nills Lebensmotto gegolten: "Liebe lässt sich nicht teilen, Liebe lässt sich nur verdoppeln." Sie und ihr Mann hätten sich darauf gefreut, den Ruhestand zu genießen, für die Enkel da zu sein, für die sie "die beste aller Omas" gewesen sei, und gar ein neues Haus gekauft – "aber dann kam der 13. Juni", so Stier mit Blick auf den Schock über den plötzlichen Tod der beliebten Ebingerin. Nun lebe sie im Haus Gottes – doch die Hoffnung, sie dort wiederzusehen, habe das Potenzial, die Trauer irgendwann zu überwinden.

Wie groß diese bei allen ist, die Inge Nill kannten, zeigten die vielen Tränen, die bei den Trauergästen in der voll besetzten Aussegnungshalle flossen, als Sängerin Lisa Strothmann von der letzten Rose am Grab sang und Pianist Martin Wäschle einfühlsam dazu musizierte. Das Herz, das Rolf Nill seiner Inge zum Abschied schenkte, war freilich aus viel mehr als einer Rose gebunden.