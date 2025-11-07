Trauerfeier in Ebingen: Albstadt nimmt Abschied von Hermann Steinhart

Hermann Steinhart, 17 Jahre lang Erster Bürgermeister von Albstadt, ist 84-jährig gestorben. Beigesetzt wird er in Mengen – doch die Trauerfeier fand am Freitag in Ebingen statt.
Hermann Steinhart war Oberschwabe, geboren in Sigmaringen, aufgewachsen in Mengen, und wusste Aufschlussreiches über die unterschiedlichen Charaktere seiner katholischen Landsleute und der pietistischen Altwürttemberger zu sagen, unter denen er die längste Zeit seines Lebens zubrachte. Er war auf seine ganz spezielle Weise Exulant und hat am Ende mit der Trauerfeier in Ebingen, seiner wichtigsten Wirkungsstätte, und der Urnenbestattung im Elterngrab in Mengen beiden Seiten Gerechtigkeit widerfahren lassen.