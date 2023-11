Trauerfeier für Rosalynn Carter: Alle fünf noch lebenden First Ladys erweisen ihr die Ehre

9 Ein seltenes Bild der Eintracht (von hinten): Hillary Clinton, Laura Bush, Michelle Obama und Melania Trump. Nur Jill Biden, die aktuelle First Lady, fehlt auf diesem Foto. Foto: AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Mit emotionalen Reden und Musik ist in Atlanta Abschied von Rosalynn Carter genommen worden. Ihr schwerkranker Mann Jimmy Carter lässt es sich nicht nehmen dabeizusein. Genauso wie alle noch lebenden First Ladys der USA.









Die ehemalige First Lady der USA, Rosalynn Carter, ist mit einer emotionalen Trauerfeier gewürdigt worden - hochrangige Gäste erwiesen ihr die letzte Ehre. Der 99 Jahre alte frühere US-Präsident Jimmy Carter nahm ebenfalls an der Zeremonie in einer Kirche in Atlanta im südlichen US-Bundesstaat Georgia am Dienstag teil. Es war ein seltener öffentlicher Auftritt des von Krankheit gezeichneten Demokraten - halb liegend in einem Rollstuhl in der ersten Reihe der Kirche, zugedeckt mit einer Decke. Seine Ehefrau Rosalynn war vor gut einer Woche im Alter von 96 Jahren gestorben.