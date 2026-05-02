Trauerfeier: Ach, liebster Mario - Abschied von Adorf in München

Über Jahrzehnte gehörte Mario Adorf zu den ganz Großen des deutschen Films. Jetzt nehmen Wegbegleiter in der Stadt von ihm Abschied, die - auch - sein Zuhause war.
München - Ein Mann mit Haltung sei er gewesen, neugierig bis zum Schluss, unterhaltsam aber auch ernst und melancholisch und mit einem "so prall gefüllten Lebenskoffer". Bei einer Trauerfeier für Mario Adorf in München haben Angehörige und Weggefährten ihre Erinnerungen an den großen Schauspieler geteilt, der mit 95 Jahren gestorben ist.