Trauerfall in Salzstetten: Theaterspatza pausieren in diesem Jahr

Aus Respekt vor Trauerfall im Verein: Laienschauspieler bringen erst wieder im Jahr 2027 ein Theaterstück zur Aufführung.
Wegen eines Trauerfalls in den eigenen Reihen wird es dieses Jahr im April keine Theateraufführungen im Gemeindesaal in Salzstetten geben. „Wir alle haben den Verlust von unserer Petra Guadagnoli noch nicht verarbeitet, die im Alter von nur 55 Jahren im Oktober 2025 mitten aus dem Leben gerissen wurde“, erklären Theaterspatza-Vorsitzender Oliver Dettling und Schriftführerin Sybille Unterstein.