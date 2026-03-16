Trauerfall in Salzstetten: Theaterspatza pausieren in diesem Jahr

Aus Respekt vor Trauerfall im Verein: Laienschauspieler bringen erst wieder im Jahr 2027 ein Theaterstück zur Aufführung.

Wegen eines Trauerfalls in den eigenen Reihen wird es dieses Jahr im April keine Theateraufführungen im Gemeindesaal in Salzstetten geben. „Wir alle haben den Verlust von unserer Petra Guadagnoli noch nicht verarbeitet, die im Alter von nur 55 Jahren im Oktober 2025 mitten aus dem Leben gerissen wurde“, erklären Theaterspatza-Vorsitzender Oliver Dettling und Schriftführerin Sybille Unterstein.

Weil der Tod der beliebten Regie-Assistentin, Souffleuse, Beirätin und ehemaligen Akteurin im Herbst des vergangenen Jahres mit dem Probenbeginn für das neue Theaterstück zusammenfiel, war seinerzeit keiner der Laienschauspieler in der Lage, den Kopf dafür frei zu haben. Diesen schmerzlichen Verlust haben die Aktiven der Salzstetter Theaterspatza bis heute noch nicht verkraftet.

Große Betroffenheit hält noch an

Petra Guadagnoli wohnte zuletzt in Salzstetten. Nachdem sie 20 Jahre lang in ihrem früheren Wohnort Haiterbach Theater spielte, kam sie 2016 nach Salzstetten, wo sie sich als „Mädchen für alles“ bei den Theaterspatza engagierte. „Sie war unsere gute Seele“, gibt Vorsitzender Dettling die anhaltende Trauer und heutige Gefühlswelt wieder. „Sie bleibt immer in Gedanken bei uns“, erklären Vorsitzender Oliver Dettling und Schriftführerin Sybille Unterstein. „Wir Theaterspatza wollen das Andenken an unsere Petra bewahren.“ Obwohl es für die geplanten Aufführungen im April 2026 zahlreiche Karten-Anfragen gegeben hat, bittet der Verein um Verständnis für die Situation. „2027 werden wir definitiv wieder was auf die Bühne bringen“, bekräftigt der Vereinschef. „Dafür wollen wir Akteure ab Herbst für drei bis vier Monate zweimal in der Woche proben.“, fügt Sybille Unterstein hinzu.

Petra Guadagnoli: Das Andenken an die im Alter von 55 Jahren verstorbene Aktive möchten die Theaterspatza bewahren. Foto: Walter Maier

Voraussichtlich stehen für die kommende Theatersaison elf Laienschauspieler zur Verfügung: Selina Blum, Oliver Dettling, Manfred Jabs, Marga Kempeneers, Carolin Plocher, Annette Schulz, Sybille Unterstein, Jaqueline Vorlaufer, Jürgen Walz und die beiden neuen Jenny Müller und Marcel Müller. „Zwei weitere männliche Akteure haben wir in Aussicht. Wir brauchen nur noch deren endgültige Zusage“, gibt sich Theaterspatza-Chef Oliver Dettling zuversichtlich.

Bemüht ist der Verein, Nachwuchs zu generieren. Seit 2012 besteht die Jugendgruppe Spatzabande. „Ziel ist es, Mädchen und Jungen ab zehn Jahren, die gerne lustige Sketsche aufführen wollen, auf die Theaterbühne zu bekommen.“ Als einzige im aktuellen Kader der Akteure kommt die talentierte Seline Blum aus der eigenen Jugendarbeit. Einen Neustart in der Nachwuchsarbeit, die momentan „schlummert“, soll es nach den Sommerferien geben, vielleicht auch in Kooperation mit einem anderen Verein. Zu den weiteren Baustellen zählt Dettling die Weiterführung der Waldachtaler Puppenbühne „Die Eule“, welche der Verein von Christian Ehl übernommen hat. Hierfür sucht man eine Handvoll von Aktiven zu gewinnen, um wieder Kinderherzen erfreuen zu können.

Vorsitzender Oliver Dettling und Schriftführerin Sybille Unterstein engagieren sich sehr für die rührige Theatergruppe in Salzstetten. Foto: Walter Maier

Neumitglieder werben liegt den Verantwortlichen ebenso am Herzen. Vor Jahren waren es mal an die 80. Gern möchten die Theaterspatza die auf 61 gesunkene Zahl der Fördermitglieder wieder aufstocken. Wer die Arbeit der Theatergruppe in Salzstetten mit einem jährlichen Förderbetrag von 15 Euro unterstützen möchte, kann das Online-Formular auf der Homepage ausfüllen: www.salzstetter-theaterspatza.de/Unser Verein/Mitglied werden, nutzen.

Bühnenstück wieder eine schwäbische Komödie

Dem Ensemble schwebt als nächstes Bühnenstück wieder eine schwäbische Komödie vor. Voraussichtliche Aufführungen sind am 10. April 2027 sowie am 17. und 18. April 2027. Regie führen werden dann Oliver Dettling und Marga Kempeneers.

Die Vereinsspitze und die weiteren Termine

Starke Speerspitze:

Oliver Dettling führt die Salzstetter Theaterspatza seit 2007 als Vorsitzender, nachdem er zuvor zehn Jahre lang als Vize-Vorsitzender agierte. Er verfügt über eine 30-jährige Bühnen-Erfahrung, legt beim Kulissenbau selbst mit Hand an und hält die organisatorischen Fäden in der Hand.

Theaterspatza Termine:

18. April, 17.30 Uhr Helferfest Blum’s Mostbesen Oberwaldach; September/Oktober: Jahresausflug als Fahrt ins Blaue; 26. Oktober: Generalversammlung; 6. Dezember: Sketsch-Auftritt Senioren-Jahresfeier Salzstetten, April 2027: Drei Theater-Aufführungen im Gemeindesaal.