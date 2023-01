1 Wenn Kinder Mutter, Vater oder Geschwister durch Tod verlieren, dann sind Trauer und Verzweiflung groß. Ehrenamtliche Trauerbegleiterinnen begleiten und unterstützen Kinder und Jugendliche auf dem schweren Weg. Foto: Siegmeier

Wenn Eltern oder Geschwister sterben, brauchen Kinder Hilfestellung, um mit dem Verlust umzugehen. Eine davon sind die Trauergruppen "Unter dem Regenbogen" von Uli Wolf















Rottweil - "Nein, Trauer und Beerdigung möchten wir unserem Kind nicht zumuten. Wir möchten es da möglichst raushalten". Sätze, die Uli Wolf und ihre Trauerbegleiterinnen immer wieder zu hören bekommen, und die sie traurig machen. Denn: "Man darf die Kinder nicht außen vor lassen", weiß Wolf aus langjähriger Erfahrung.

Über die Jahre hat sie verschiedene Trauergruppen ins Leben gerufen – für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und mehr. Und sie begleitet Familien auch direkt bei einem Trauerfall. In den Gruppen sind die Kinder mit anderen Kindern zusammen, die auch mit einem Verlust umgehen müssen, sie können sich austauschen, "und erhalten durch erlebnispädagogische Elemente die Gelegenheit, einen guten Umgang mit der Trauer zu finden", erklärt Wolf. Unterstützt wird sie bei den Gruppen von etwa 15 ehrenamtlichen Trauerbegleiterinnen, die für die Aufgabe besonders geschult und ausgebildet sind.

Die Motivation

Aber wie kommt man zu solch einem Ehrenamt, und was ist die Motivation dahinter? Eine der Frauen hat sich in ihrer Bachelorarbeit mit dem Thema Tod und Trauer für Grundschulkinder beschäftigt. "Ich bin dann zufällig auf einen Vortrag von Uli Wolf gestoßen. Und die Arbeit hat mich fasziniert", erzählt die junge Frau, die mittlerweile seit zehn Jahren dabei ist. Und das aus Überzeugung. "Als ich das erste Mal in der Gruppe war, war ich sehr überrascht, wie offen und direkt die Kinder mit dem Thema umgehen", erzählt sie. Als Erwachsene denke man oft, man müsse die Kinder schützen. "Ich habe aber gelernt, dass Kinder ganz offen über Tod und Trauer reden können und oft auch viele Fragen haben. Der Austausch tut ihnen gut. Und ich bin nach zehn Jahren noch immer dankbar, dass ich hier etwas Gutes tun kann".

Große und wichtige Aufgabe

Eine andere Trauerbegleiterin, ist durch Todesfälle im persönlichen Umfeld und die eigene Teilnahme an einer Trauergruppe zu ihrem Ehrenamt gekommen. "Ich habe hospitiert und war gerührt, wie der Umgang ist und wie man den Kindern ganz konkrete Hilfestellung geben kann", erzählt sie. Sie habe sich daraufhin zur Trauerbegleiterin ausbilden lassen. Eine weitere Begleiterin arbeitet auf einer Palliativstation und erlebt immer wieder Situationen, wo jüngere Elternteile sterben. "Da habe ich mich entschlossen, in der Trauergruppe mitzuarbeiten", sagt sie. Das Thema mit Kindern natürlich anzugehen, sie wieder ins Leben zu begleiten, damit sie wieder Fuß fassen können, das sehe sie als große und wichtige Aufgabe.

Bedenken lösen sich auf

Alle in der Runde sind sich einig, dass es wichtig ist, die Themen Sterben, Tod und Trauer wieder in die Gesellschaft zu holen und nicht zu tabuisieren, denn dann könnten auch Kinder leichter damit umgehen. Oft hätten Kinder Bedenken, in die Gruppe zu gehen, da sie Angst hätten, dass dort nur geweint würde und es ganz traurig sei. "Und dann sind die Kinder überrascht, dass bei uns in der Gruppe gelacht wird, man fröhlich sein darf und man auch gemeinsam schöne Sachen macht", sagt Wolf. Wichtig sei bei der Arbeit, offen mit den Kindern umzugehen und sie nicht anzulügen. "Ehrlich und kindgerecht muss es sein", weiß sie.

Oft hätten die Angehörigen Angst, sich mit den Kindern dem Thema zu widmen. In der Trauergruppe können sie sich mit Gleichgesinnten austauschen und sich untereinander helfen. "Kinder haben Bilder im Kopf, die muss man nur wecken", so Wolf.

"Zu sehen, wie die Kinder und Jugendlichen wieder aufblühen und leben ist ermutigend und bereichernd", fasst eine Frau ihre Motivation zusammen.