Trauerbegleitung im Dreiländereck: „Trauer ist keine Krankheit“

Serie Trauer und Hoffnung In den Gruppen der Hospizgruppe Dreiländereck treffen Trauernde auf Menschen, die Ähnliches erlebt haben und können sich austauschen.
Irène Passlick engagiert sich seit 2008 ehrenamtlich in der ambulanten Hospizgruppe Dreiländereck, wo sie anfangs schwer kranke und sterbende Menschen begleitete. Vor 15 Jahren entschied sie, sich zur Trauerbegleiterin ausbilden zu lassen. Zusammen mit Waltraud Bernhardt, die auch ausgebildete Trauerbegleiterin ist, leitet und moderiert sie die Gruppe „Trauer-Wege“. In den erst diesen Oktober bezogenen neuen Räumen am Rathausplatz in Weil am Rhein finden zwölf Treffen statt. Sie beginnen im Herbst und enden im Frühjahr.