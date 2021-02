Trauer und Wut, aber auch Dankbarkeit Gechingerin erzählt vom Corona-Tod ihres Vaters

Lesen Sie auch: 77-Jähriger verliert in Donaueschingen Kampf gegen Corona

"Auf das Alter hatte sich mein Vater akribisch vorbereitet. Auch ganz intensiv mit der Frage befasst, wie er einmal würde sterben wollen", erinnert sich die Gechingerin. Ihr Vater habe vor einigen Jahren die Diagnose Demenz erhalten. Beraten von einem Notar, habe er mit seiner Frau und den vier Kindern zusammen ein Testament verfasst und eine Patientenverfügung beigefügt. Er habe viel niedergeschrieben, auch zu seinen Ängsten, eines Tages vielleicht nicht mehr seine Kinder und Enkel erkennen zu können. "Das war so eine Art Vorab-Entschuldigung".

"Konnten uns nicht vorstellen, was diese Pandemie bedeutet"

Die Demenz schreitet fort. Schöttmer übernahm die Pflege ihrer Eltern. Ihre Mutter habe massive Probleme mit der Hüfte nach einer OP und mit dem Herzen bekommen. Zum Glück habe man eine 24-Stunden-Hilfe gefunden, die den Eltern zur Freundin wurde und die Mutter psychisch enorm entlastete. Den weiteren Verlauf schildert die 53-Jährige so: "Wir hatten so eine Phase, in der mein Vater ständig abhaute und regelmäßig von der Polizei heimgebracht wurde, gut überstanden. Da ent­wickelte er Halluzinationen, sah fremde Menschen in seinem Haus und versuchte diese auch mit körperlicher Gewalt zu vertreiben. Eines Tages konnte er auch seine Frau nicht mehr erkennen, griff sie körperlich an und verletzte sie und sich selbst. Er wurde in die Psychiatrie eingewiesen und dort von Demenz-Spezialisten behandelt. Das war Anfang März 2020. Corona war schon in aller Munde. Aber wir konnten uns ja alle nicht vorstellen, was diese Pandemie bedeutet. Die Demenz-Spezialisten rieten uns eindringlich, einen Heimplatz für meinen Vater zu finden. Es gebe nun mal Ausprägungen der Krankheit, die in häuslicher Pflege nicht zu bewältigen seien."

Am Tag der Schulschließung in Baden-Württemberg sei ihr Vater im Gechinger Seniorenheim untergebracht worden. "Mein Mann und ich freuten uns sehr. Er war gerade in Rente gegangen und wollte jeden Vormittag mit meinem Vater spazieren gehen, denn das liebte er. Im Heim steht ein Klavier. Ich würde mit ihm Musik machen oder ihn zum Kaffee zu uns nach Hause holen. Zum Abschied küsste ich ihn auf die Stirn und erinnerte ihn noch einmal daran, dass ich am nächsten Morgen um 10 Uhr mit ihm das Dorf erkunden und natürlich seinen heiß geliebten Frühstückskäse kaufen wollte. Am nächsten Vormittag waren mein Mann und ich also im Heim angekommen, scherzten noch kurz mit der Pflegerin und halfen dann meinem Vater, sich anzuziehen. Als wir aus seinem Zimmer herauskamen, waren schon alle in Aufregung", erinnert sich Schöttmer. "Es tut mir unendlich leid", habe die Pflegedienstleitung gesagt, man müsse das Haus schließen, wegen Corona, zur Vorsicht.

"Einem dementen Mann zu erklären, warum wir jetzt doch nicht rausgehen, ist schon schwierig genug. Diesen Erkrankten aber zu erklären, dass sie ab jetzt nicht mehr besucht werden können, ist die Hölle. Mein Vater nahm es erstaunlich gelassen hin. Er hatte offenbar doch von Corona gehört. ›Das blöde Zeugs‹ nannte er es, und er meinte, wir bräuchten uns nicht zu entschuldigen, weil ihm ein paar Tage Ruhe ganz gut täten". Die ganze Familie habe gedacht, dass es sich bei den Vorsichtsmaßnahmen ja nur um ein oder zwei Wochen handeln könne.

Über Zaun geklettertund abgehauen

Der Gechingerin hat es sehr geholfen, das Erlebte niederzuschreiben: "Da mein Vater körperlich noch recht fit war, hatte er ein Zimmer mit kleiner Terrasse zum Garten bekommen. Das Grundstück war eingezäunt, und wir hatten mit den Schwestern besprochen, dass wir ein paar Tage beobachten würden, ob er noch einmal die Tendenz zum Weglaufen entwickeln würde oder nicht. Natürlich begann mein Vater erste ›unerlaubte‹ Streifzüge durch den Garten. Die Schwestern nahmen es mir Humor. Er entwickelte sich als Anführer einer Ausbrecher-Bande. Seine Mitstreiter waren allerdings körperlich nicht mehr so fit. Uns so klingelte eines Mittags das Telefon: ›Ihr Vater ist ausgebüchst‹. Er war offensichtlich über den Zaun geklettert und losgelaufen."

Nach kurzer Suche habe man ihn gefunden. "Das war nach ein paar Tagen ›Lockdown im Heim‹. Nach Tagen, in denen Horrorberichte über Corona zu hören waren. Berichte über infizierte Heime, mit Dutzenden Toten, über die Lage in Italien. Nach all den Vorsichtsmaßnahmen im Heim steht er nun vor mir. Was, wenn ich ihn anstecke? Bin ich infiziert und weiß es noch nicht? Wir ließen ihn ins Haus. Ich würde ihn so gerne umarmen, streicheln, beruhigen. Ich besprach mich mit den Schwestern im Heim und wir beschlossen, dass er bei uns zum Kaffee bleibt und wir ihn dann zurückbringen. Eine absolut skurrile Szene! Zum ersten Mal in dieser Zeit benutze ich den Begriff ›Aussätziger‹. Am Abend werde ich sagen: ›Mein Vater saß da wie ein Aussätziger auf seinem Lehnsessel‹. Ich hatte panische Angst, dass ich oder meine Familie ihn ungewollt an­stecken könnten".

Mittwoch kam das Ergebnis: positiv

"Anfang April kam dann montags der Anruf: ›Alle Heimbewohner werden heute auf Corona getestet, nachdem eine Schwester infiziert ins Krankenhaus musste‹. Mittwoch kam das Ergebnis: Mein Vater ist positiv, zeigt aber keine Symptome. Freitag klingelte es frühmorgens: ›39,8 Fieber! Wir möchten ihn gerne ins Krankenhaus verlegen, wenn ich dem zustimmen würde‹. Natürlich stimmte ich zu. Mein Vater war sicherlich in guten Händen, aber Corona und Demenz war für die Ärzte und Pfleger nicht machbar. Das Fieber sank schnell und am Sonntag wurde er ins Heim zurückverlegt. Jetzt in Isolation! Alle Heimbewohner waren in Isolation. Was das bedeutet? Jeder in seinem Zimmer. 24 Stunden am Tag. Essen alleine im Zimmer. Es war der verzweifelte Versuch, Bewohner und Angestellte zu schützen."

Aus dem Pflegeheim, in dem die Schwestern ihre "Schäfchen" immer im Blick hätten, sei ein Heim aus lauter zum Teil schwer kranken Menschen, isoliert in ihren Zimmern, geworden. "Minutenlanges Anlegen der Schutzkleidung, bevor das Zimmer betreten werden kann, führt dazu, dass der einzelne Patient nur noch selten von den Schwestern besucht wird. Manchmal stand ich mit der Pflegedienstleitung vor der Türe, wenn ich etwas für meinen Vater vorbeibrachte. Sie weinte vor Erschöpfung und Sorge um die Patienten."

"Ich beschloss, bei ihm zu sein"

Der Gesundheitszustand des Vaters verschlechtert sich. Am Gründonnerstag sei schließlich der Anruf gekommen, dass man ihn der Palliativ-Ärztin vorstellen wolle. Ihre Mutter habe ihn seit der Ankunft im Heim nicht mehr gesehen. "Um sie vor Corona zu schützen, hatten wir in der Familie beschlossen, dass ich mich allein um meinen Vater und meine Geschwister sich um meine Mutter kümmern würden. Die Patientenverfügung meines Vaters sollte es ermöglichen, im Kreise seiner Liebsten sterben zu dürfen. Ich konnte und wollte nicht zulassen, dass er mutterseelenallein in seinem Zimmer sterben sollte", sagt Schöttmer. "Ich wusste von Bekannten, dass die Schwestern in diesem Heim unter normalen Bedingungen Nachtwache bei den Sterbenden halten, dass sie die Menschen liebevoll begleiten, bis die Angehörigen kommen. Ich beschloss, egal, was die Schwester sagen, bei ihm zu sein. Sein Zimmer hatte diese Balkontür, ich konnte also, ohne durch das Heim zu müssen, zu ihm. Ich musste nur über den Zaun klettern und die Schwestern die Balkontür öffnen. Darauf ließen sie sich ein."

Ihr eigenes Zuhause sei in zwei Zonen aufgeteilt worden, sie habe sich, so weit es ging, von ihrer Familie ferngehalten. Jeden Tag sei sie über die Balkontür und in Schutzkleidung zu ihrem Vater, "duschte danach übergründlich, wusch die Wäsche, desinfizierte. Meine Mutter verzweifelte immer mehr. Nicht nur, weil ihr Mann im Sterben lag, auch weil sie ihn nicht sehen durfte, aber vor allem, weil sie um mich Angst hatte. Gemeinsam mit der Pflegedienstleitung planten wir für Sonntag deshalb einen Besuch auf Abstand. Meine Mutter durfte durch das Tor im Zaun an die geschlossene Balkontür kommen, damit keine Aerosole sie infizieren konnten. Es war eine wirklich skurrile und höchst unwürdige Szene. Meine Mutter stand still weinend da und sah, wie ich ihn streichelte und ihm zusprach.

"Ich hätte sie so gerne umarmt und getröstet"

Erschöpft, verwirrt und in tiefer Trauer drehte sie sich schließlich weg und bat darum, nach Hause gebracht zu werden. Ich hätte sie so gerne umarmt und sie getröstet. In der Nacht zum Dienstag starb er, ohne mich, für alle dann doch eher unerwartet schnell".

Was dann folgt, ist für Schöttmer schier unbeschreiblich. Im Telefonat mit dem Bestattungsunternehmen hatte sie darum gebeten, den Schmuck, den ihr Vater trug, im Zimmer auf dem Tisch liegen zu lassen. "Nein, das geht leider nicht, wir dürfen Ihren Vater nicht mehr anfassen", heißt es. Er sei hoch infiziös und jeder Kontakt mit ihm zu vermeiden. "Innerhalb weniger Minuten war ich am Heim und nahm in Schutzkleidung den üblichen Weg durch die Balkontür. Ich nahm ihm die Uhr ab und seinen geliebten Ring. Ich wusch sein Gesicht, kämmte die Haare."

Über die ganzen Wochen im Heim versorgt die 53-Jährige ihre Mutter mit Fotos, auch an diesem Morgen macht sie Aufnahmen von ihrem toten Vater. Schließlich trifft der Bestatter ein. "Zwei Männer hievten einen Sarg auf ein Fahrgestell und hoben dann eine große orangene Kiste aus dem Auto", erinnert sich die 53-Jährige. Die Männer ziehen einen Unter-Schutz-Anzug an, Handschuhe und Füßlinge. Darüber einen zweiten, blauen Schutzanzug; ein zweites Paar Handschuhe mit Klebeband am Anzug festgemacht. Eine "Taucherbrille", die Kapuze bis zum Brillenrand fixiert, eine Atemschutzmaske und literweise Desinfektionsmittel haben sie dabei.

Nicht nur Negatives soll im Fokus stehen

"So ausgestattet legten sie meinen Vater in den Sarg und verschlossen diesen hermetisch. Das dauerte wenige Minuten. Der Sarg und das Fahrgestell wurden desinfiziert und in den Leichenwagen geschoben. Dann kam das elendslange Auszieh-Spektakel. Alle Kleidungsstücke kamen in blaue Plastiksäcke, die mit Panzertape verschlossen wurden. Mit einem freundlichen Nicken verabschiedeten sich die beiden völlig nassgeschwitzten Männer und fuhren weg. Der Aussätzige wurde abtransportiert. Mein Vater starb wenige Tage vor seinem Geburtstag".

Auch die Bestattung mit besonderen Vorsichts- und Hygienemaßnahmen hat sich den Familienmitgliedern ins Gedächtnis gebrannt. "Ich mache niemandem einen Vorwurf", sagt die Gechingerin nun fast ein Jahr nach dem Tod des geliebten Vaters. Es dürfe auf alle Fälle nicht nur ständig im Fokus stehen, was während der Corona-Pandemie schief laufe. "Die Maschinerie, die da über uns alle hereingebrochen ist, war vorher unvorstellbar. Die liebevollen Schwestern im Heim, deren Tränen Bäche füllen, die Ärzte und Schwestern im Krankenhaus, die Heimbewohner, die die Zeit damit verbrachten, Tote zu zählen, alle haben sie ihr Bestes gegeben. Ich hoffe, die Gesellschaft hat einiges gelernt: Nichts ist schlimmer, als einem geliebten Menschen nicht beistehen zu dürfen."