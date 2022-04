Fünfte Friedenskundgebung für die Ukraine in Villingen kommt ohne Worte aus

1 Plakate und Fotografien sprechen für sich bei der Kundgebung am Samstag auf dem Latschariplatz in Villingen. Foto: Solowiejko

Die fünfte Friedenskundgebung auf dem Latschariplatz in Villingen, die von der Initiativgruppe Ukrainer in Schwarzwald organisiert wurde, kam ohne Worte aus.















VS-Villingen - "Die zahlreichen mitgeführten Fotografien und Plakate mit den Gräueltaten in der gesamten Ukraine sprachen für sich. Die Trauer, die Fassungslosigkeit und das Gedenken an die Opfer standen so ganz im Mittelpunkt", teilen Daniel Wenzler und Irina Solowiejko mit.

Beinahe unerträgliche Pausen

Und weiter schildern sie: "Beinahe unerträglich waren die Pausen zwischen den Liedern aus und über die Ukraine, die Liebe zum Heimatland, Liebe der Eltern zu Kindern und das unerträgliche Gefühl über den Verlust der lieben Menschen." Irgendwie sei dieses stille Gedenken surreal gewesen in der nachmittags gut besuchten Fußgängerzone, wie eine Insel der tiefen Anteilnahme.

Herzzerreißend seien die Abschlussworte der Sprecherin, Liliya Smirnova, gewesen, die sich bei den Frauen bedankte, die die Kinder gerettet haben und in die Sicherheit brachten, weil "so lange unsere Kinder am Leben sind, leben wir, lebt die Ukraine".

Dankbarkeit der Ukrainer

"Nach den Gesprächen mit den vom Krieg geflüchteten Menschen, die ihre Häuser, ihre Männer, ihre aufgebaute Existenz verlassen müssten, ist klar, wie viel Mut es erfordert, wie viel Schreckliches man erleben muss, um diesen Schritt ins Ungewisse zu wagen. Viele Menschen glauben, dass sie bald zurückkommen können. Die haben keine Angst von den Herausforderungen, das Land und das Leben neu aufzubauen. Sehr berührend ist die unermessliche Dankbarkeit der hier angekommenen Ukrainer", so Daniel Wenzler und Irina Solowiejko. Ein großer Dank gehe an alle anteilnehmenden und unterstützenden Menschen.