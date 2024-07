Trauer um Wolfgang Bitzer in Albstadt: Bekannt in Stadt und Land als Schwabo-Mann

1 Wolfgang Bitzer wird dem Team des Schwarzwälder Boten fehlen – auch als Rentner schaute er immer wieder gerne rein in der Geschäftsstelle, die er lange geleitet hatte. Foto: privat/HeimS

Der langjährige Leiter der Ebinger Geschäftsstelle des Schwarzwälder Boten ist im Alter von 81 Jahren gestorben.









Wolfgang Bitzer wurde am 13. Februar 1943 als Sohn von Eugen und Anna Bitzer in Tübingen geboren, wuchs in Ebingen und Laufen auf und erlernte nach seiner Schulzeit beim Schwarzwälder Boten in Oberndorf den Beruf des Buchdruckers und Schriftsetzers. Danach ging er zur Bundeswehr, wo er seine Liebe zu den Bergen und zum Skifahren entdeckte. Er verließ die Truppe als Unteroffizier, heiratete seine Erna, die er während der Dienstzeit kennen gelernt hatte, und wurde 1963 Vater eines Sohnes, der den Namen Uwe erhielt. 1972 kam Tochter Heike zur Welt.