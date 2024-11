Trauer um Uwe Alf: Mit Herzblut für Eduard-Spranger-Schule in Freudenstadt engagiert

Mit Herzblut für Eduard-Spranger-Schule in Freudenstadt engagiert

1 Uwe Alf hat mit seiner Hingabe für Bildung und Erziehung bei mehreren Generationen Spuren hinterlassen. Foto: Thomas Alf

Uwe Alf, der ehemalige Leiter der Eduard-Spranger-Schule, ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Er stammte aus Schleswig-Holstein – zur Heimat seines Herzens war jedoch innerhalb weniger Jahre Freudenstadt geworden.









Geboren wurde Uwe Alf im April 1942 in Flensburg, wo er als Einzelkind aufwuchs und auch zur Schule ging. Schon in der Jugend stand für ihn sein Berufsziel fest: Lehrer. So zog es ihn nach dem Abitur zum Studium nach Kiel und als „Assistant Teacher“ nach England, wo er seine spätere Frau Gertie, seinerzeit Au-Pair-Mädchen aus Graz, kennenlernte.