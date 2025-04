Trauer um Siegfried Baumann aus Sulz: Kochen war seine große Leidenschaft

1 Siegfried Baumann ist gestorben. Foto: Steinmetz

In Sulz hatte Siegfried Baumann zusammen mit seiner Frau Mary den „Schwanen“ betrieben. Auch nach Aufgabe der Wirtschaft am Marktplatz ging er seinem Beruf noch viele Jahre nach, kochte bei diversen Anlässen in der Stadt und für die Vereine. Im Alter von 86 Jahren ist er gestorben.









Geboren wurde Siegfried Baumann am 26. Januar 1939 in Tübingen, aufgewachsen ist er aber zusammen mit drei Brüdern in Sulz. Metzger war nach der Schule seine erste Berufswahl. Als er aber einen Blick in das Schlachthaus in der Brühlstraße geworfen und ein Schwein jämmerlich schreien gehört hatte, war die Entscheidung gefallen, Koch zu werden. Das hat er nie bereut, wie er bei seinem 85. Geburtstag im Gespräch mit unserer Zeitung erzählte.