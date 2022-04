1 Sebastian Rother vor dem "Haus des Handwerks" Foto: Kreishandwerkerschaft

Trauer und Bestürzung in Freudenstadt und Reutlingen: Sebastian Rother, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, ist tot.















Link kopiert

Kreis Freudenstadt - Rother starb bereits am 8. April, wie die Familie, die Kreishandwerkerschaft und die Handwerkskammer Reutlingen jetzt bekannt geben. Er wurde 42 Jahre alt.

Gelernter Bankkaufmann

Rother stammte aus dem Kreis Freudenstadt. Obwohl er selbst beruflich nicht aus dem Handwerk kam, hatte er den Respekt und die Sympathien rasch auf seiner Seite. Sebastian Rother war gelernter Bankkaufmann, hatte seine Ausbildung bei der Kreissparkasse Freudenstadt absolviert. Danach war er bei der Bank noch mehrere Jahre lang in der Abteilung Vorstandssekretariat und Öffentlichkeitsarbeit tätig. Anschließend wechselte er zum Sparkassenverband Baden-Württemberg nach Stuttgart und war dort im Bereich Öffentlichkeitsarbeit tätig.

Nachfolger von Siegfried Dreger

2017 kehrte Sebastian Rother nach Freudenstadt zurück, als Wirtschaftsbeauftragter des Landratsamts. Dann kam allerdings rasch der Ruf der Kreishandwerkerschaft; sie suchte einen Nachfolger für Siegfried Dreger. Am 1. September 2019 trat Rother seine neue Stelle an.

Sebastian Rother startete mit viel Elan und neuen Ideen in die Aufgabe. Er baute die digitale Öffentlichkeitsarbeit aus und suchte den Kontakt zu den Mitgliedern. Ein ambitioniertes Ziel ließ sich nicht erreichen: Rother wollte Praktika in je einem Betrieb aller Gewerke absolvieren, die in der Kreishandwerkerschaft organisiert sind, um zu verstehen, wie der Alltag der Handwerker aussieht. Aus Zeitgründen musste er die Reihe der Selbstversuche abbrechen. Kurz darauf warf Corona ohnehin alle Abläufe und Routinen über den Haufen.

Rund 1000 Betriebe

Die Anlaufstelle für Handwerker in der Wallstraße betreut 18 Innungen im Landkreis Freudenstadt und rund 1000 Betriebe. Die Geschäftsstelle mit vier Mitarbeitern im "Haus des Handwerks" ist unter anderem Interessenvertretung, Beratungs- und Dienstleistungsstelle, Geschäftsführung der Innungen, Sprachrohr des Handwerks sowie Schnittstelle zur Handwerkskammer in Reutlingen.

Trauer bei Handwerkskammer

Auch dort sitzt der Schock noch immer tief: "Der Tod von Sebastian Rother lässt uns betroffen und erschüttert zurück", so Joachim Eisert, Hauptgeschäftsführer. Er habe ihn als aufgeschlossenen, fröhlichen, zugewandten, interessierten und innovativen Menschen kennen gelernt. Die Zusammenarbeit sei sehr gut gewesen. Rothers Arbeit mit frischen Ideen und jungen Konzepten habe dem Handwerk gut getan.