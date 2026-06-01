Trauer um Sascha Schneider : Tragende Säule der Schopfheimer CDU-Stadtverbands

1 Sascha Scheider ist im Alter von 48 Jahren verstorben. Foto: CDU Schopfheim Sascha Schneider war in der Schopfheimer Öffentlichkeit vor allem als Akteur des CDU-Stadtverbands präsent. Nun ist er im Alter von 48 Jahren völlig unerwartet gestorben.







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Sascha Schneider war viele Jahre eine tragende Säule des Schopfheimer CDU-Stadtverbands: Von 2018 bis 2023 war er dessen Vorsitzender, in den vergangenen Jahren gehörte er dem erweiterten Vorstandsteam als Beisitzer an. Auch in den Jahren vor seiner Wahl zum Vorsitzenden war er bereits als Beisitzer und als stellvertretender Vorsitzender in der Verantwortung. Von 2022 bis 2024 war er auch im Kreisvorstand der CDU aktiv.