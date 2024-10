Völlig unerwartet verstarb Anfang Oktober Rudolf Fleig, Ehrenvorsitzender des Vereins zur Landschaftspflege Schönmünzach, im Alter von 83 Jahren. Der Verein blickt in einem Nachruf auf das Leben Fleigs zurück.

Rudolf Fleig, geboren am 30. Mai 1941 in Schönmünzach, besuchte die Volksschule Schönmünz in Zwickgabel. Der Lehrer Wilhelm Günter weckte bei dem jungen Rudolf schon früh das Interesse an der Natur und der Heimat. Nach der Schule erlernte Rudolf Fleig das Maurerhandwerk bei der Firma Albert Günter in Schönmünzach. Danach wechselte er zur Murgschifferschaft, die damals auch Wohnraum für junge Familien anbot. Bei der Murgschifferschaft war er als Maurer und Waldarbeiter tätig.

Lesen Sie auch

1962 heiratete er Hertha, geborene Groß. Aus der Ehe gingen fünf Kinder hervor: Cornelia, Thomas, Peter, Klaus und Stefan, der 1996 bei einem Motorradunfall ums Leben kam.

Auch für den Sport engagiert

1969 gehörte Rudolf Fleig zu einer jungen Truppe, die sich gegen die Auflösung des SSV Schönmünzach wehrte. Fortan trainierte er zahlreiche Jugendliche im Langlauf und im Skispringen. Sein Sohn Thomas brachte es bis in den Nationalkader und gewann bei der Juniorenweltmeisterschaft 1981 in Schonach das Kombinationsspringen.

Rudolf Fleig war von 1983 bis 1987 im Schwäbischen Skiverband Referent für den Langlauf und bei Wettbewerben in ganz Europa unterwegs. 1988 wurde er dafür mit dem kleinen Bundesstern des Schwäbischen Skiverbands geehrt.

Von 1999 bis 2014 war Rudolf Fleig Mitglied im Ortschaftsrat Schwarzenberg und engagierte sich stark für die Offenhaltung der Landschaft. Als 2004 der Förderverein zur Landschaftspflege gegründet wurde, übernahm er das Amt des Vorsitzenden, das er bis Ende Juli dieses Jahres innehatte. Für seine Verdienste wurde er zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Treibende Kraft im Verein

Er war die treibende Kraft im Verein, hatte immer wieder neue Ideen, wie zuletzt die Schaffung einer Blühwiese im Tauchert. Der Spiel- und Grillplatz beim E-Werk und das Ochsenbad tragen seine Handschrift, so der Verein weiter. Bis zuletzt hat Fleig regelmäßig die jährliche Bachuferpflege an der Schönmünz organisiert.

Sein Verhandlungsgeschick mit den Behördenvertretern sei legendär gewesen und habe die Verwirklichung von zahlreichen Maßnahmen ermöglicht. Auch gelegentliche Misserfolge hätten ihn nie von seinen Zielen abbringen können. Seine Energie sei bis zuletzt bewundernswert gewesen, was zeitweise die Mitstreiter im Verein auch überfordert habe.

Das 20-jährige Vereinsbestehen am 30. November sollte der Höhepunkt und Abschluss seines Wirkens werden. Rudolf Fleig verwirklichte dieses Jahr noch seinen Lebenstraum mit einer Reise durch Skandinavien bis ans Nordkap.

Die Trauerfeier findet am Freitag, 25. Oktober, ab 11 Uhr in der katholischen Kirche in Schönmünzach statt.